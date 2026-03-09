Victor Pițurcă, reacție devastatoare după ce Mirel Rădoi a revenit la FCSB: „E disperat! Ce afacere e asta?”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este noul antrenor al celor de la FCSB, însă înțelegerea este valabilă doar până la vară. Tehnicianul a ales să vină la echipă fără vreun salariu, pentru a-și ajuta nașul într-un moment delicat. Victor Pițurcă nu înțelege această decizie și și-a expus opinia despre colaborarea dintre Rădoi și Becali.

Victor Pițurcă a pus etichetă înțelegerii dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi

FCSB, campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga României, s-a făcut de râs după ce a ratat calificarea în play-off în actuala stagiune. Roș-albaștrii au terminat sezonul regulat pe poziția a șaptea, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au renunțat la pozițiile de antrenori.

fără un contract și fără să aștepte vreo remunerație, lucru care i-a ridicat un semn de întrebare lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României nu înțelege afacerea dintre cele două părți și este de părere că acest lucru s-a întâmplat în urma disperării patronului FCSB de a prinde un loc de cupe europene, însă acest obiectiv s-ar putea să nu se îndeplinească:

„E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?! E clar că se teme că ar putea rata și locurile 7-8. După ce am văzut în meciul cu U Cluj, da, chiar trebuie să se teamă! Dar, și așa, nu e bună afacerea. Aud că vine un antrenor care e și rudă cu el, că vine pentru puțin timp să ajute echipa și gratis! Ce-i asta?! Fotbalul este o afacere. Când îl păcălești, te lovesc problemele de unde nu te aștepți.

Gândiți-vă că vine Mirel Rădoi și pierde un meci. Se va da vina pe jucători, normal. Dar dacă pierde încă un meci? Ce se întâmplă atunci? Intervine Gigi, că doar n-o să lase echipa să intre în faliment fotbalistic, nu?! De aceea zic că nu văd o finalitate. Fiindcă e foarte clar că Gigi nu se va putea abține. Dar Mirel vine la o echipă din play-out, unde atmosfera este foarte încărcată. Și jucătorii ce vor zice, că vine un antrenor pentru două luni și jumătate?! Rădoi apucă să se impună în două luni la o echipă unde se știe de atâția ani cum se derulează lucrurile? E foarte greu, situația este dificilă”, a declarat Victor Pițurcă, pentru

Mirel Rădoi nu rămâne decât până la vară la FCSB

Deși patronul FCSB anunțase că după cele trei luni din sezonul rămas se va așeza cu Mirel Rădoi la masă și va discuta despre un posibil contract pe o perioadă mai lungă, în urma discuției de la palat antrenorul i-a transmis că deja s-a înțeles cu o altă echipă începând cu vara acestui an,

În urma acestor vești, Victor Pițurcă a fost total bulversat și nu a putut să înțeleagă de ce Mirel Rădoi a ales să riște revenind la FCSB, mai ales că șansa de reușită nu este una favorabilă. Pentru a se califica în cupele europene, FCSB trebuie să termine pe locul 7 sau 8 în play-out, să învingă o echipă din play-out la baraj, iar mai apoi să câștige împotriva formației de pe locul 3 sau 4 din play-off, în funcție de câștigătoarea Cupei României.

„Interesul de a antrena l-a determinat să vină. Că doar nu avea el grija FCSB. Nu vrea bani, deci doar să antreneze, probabil. Deși înțeleg că are alt aranjament din vară. Asta că nu vrea bani e iar un gest neprofesionist. Păi, de acum ce-o să facă, o să antreneze gratis toată cariera? Nu înțeleg ce înseamnă asta. Trebuie să fii plătit, să răspunzi pentru ce faci. Și, până la urmă, cine să-l tragă la răspundere, la situația în care e echipa acum?

Nu văd ce poate face Mirel Rădoi într-un timp atât de scurt. Repet, nu vreau să deranjez, dar trebuie să iei niște măsuri benefice pentru echipă, iar astea nu mi se par benefice! Pentru a rezolva problemele de la FCSB, un antrenor are nevoie de timp. Păi, îți ia o lună cel puțin numai să evaluezi ce se întâmplă cu echipa. Fiindcă jucătorii nu sunt obișnuiți să joace în play-out. Nu merge să vii cu nu știu ce disciplină, cu rigoare. Nu se poate așa, pe repede înainte! E o situație delicată. Dacă se face afacerea asta, atunci să aibă noroc! O să aibă nevoie de multă șansă”, a mai declarat Victor Pițurcă.