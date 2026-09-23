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CSA Steaua a decis să atace la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia Federației Române de Fotbal din 26 august 2026, care interzice echipelor finanțate din bani publici participarea în play-off-ul Ligii a II-a. Victor Pițurcă (70 de ani) a reacționat ferm, susținând demersul „militarilor” și criticând măsura care împiedică Steaua București să joace în play-off, deși a evoluat constant în această fază în ultimii ani.

Victor Pițurcă aplaudă inițiativa CSA Steaua de a ataca la TAS decizia FRF din 26 august 2026

Conform hotărârii din 26 august, Federația Română de Fotbal a decis ca echipele finanțate din bani publici nu doar să nu aibă drept de promovare, ci nici măcar să nu poată face parte din play-off. Astfel, dacă în primele șase echipe din clasament se află două astfel de formații, în play-off vor merge locurile 7 și 8, dacă îndeplinesc condițiile. În caz contrar, primele echipe cu drept de promovare în ordinea clasamentului vor intra în lupta pentru un loc în SuperLiga României.

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CSA Steaua, club ce a evoluat aproape sezon de sezon în play-off-ul din Liga a II-a în ultimii ani, însă care nu a avut niciodată drept de promovare, a atacat această decizie la Lausanne, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Victor Pițurcă, este de acord total cu demersul pornit de roș-albaștri.

„Mi se pare normal fiindcă majoritatea echipelor sunt susținute prin bani publici și mi se pare o prostie ca Steaua să nu aibă dreptul să joace în play-off deși an de an a fost acolo. Foarte bine că vor să își facă dreptate și bineînțeles că sunt alături de ei”, a declarat Victor Pițurcă în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ce a transmis CSA Steaua pe Facebook

Chiar dacă în acest sezon prezența în play-off este incertă, după ce formația antrenată de Daniel Oprița a adunat doar 5 puncte în 8 etape,

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Bucureștenii au fost aproape în fiecare sezon în primele șase după promovarea în liga secundă, însă în acest sezon obiectivul pare tot mai îndepărtat. Totuși, „militarii” nu sunt de acord cu noua hotărâre: „Clubul Sportiv al Armatei ‘Steaua’ a decis să își apere poziția față de hotărârea adoptată de Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal în data de 26 august 2026. În această direcție, clubul a înaintat către Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne documentele necesare contestării acestei hotărâri. În final, ținem să precizăm că Steaua București va acționa în continuare pentru a își proteja drepturile și interesele prin toate mijloacele legale disponibile”, este anunțul postat pe pagina de Facebook a celor de la CSA Steaua.