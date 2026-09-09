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Real Madrid a trecut la limită de Inter, scor 2-1, și a debutat cu dreptul în noul sezon de Champions League. Pe lângă faptul că l-a susținut pe Chivu pentru că este român și i-a fost jucător, Victor Pițurcă are un ghimpe mai vechi împotriva lui Mourinho.

De ce s-a enervat Victor Pițurcă după ce Mourinho l-a învins pe Chivu

Fostul selecționer al reprezentativei României nu a uitat faptul că în urmă cu câteva luni Jose Mourinho s-a legat de antrenorii tineri care ajung la mari echipe, trimiterea fiind clară la adresa lui Cristi Chivu. Pițurcă este convins că portughezul a fost frustrat de faptul că Inter nu l-a contactat pe el după despărțirea de Simone Inzaghi.

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”M-am ofticat rău de tot pentru Cristi Chivu. M-a enervat Mourinho cu declarațiile lui. Că, vezi Doamne, antrenorii tineri prea ajung la echipe mari. Cel vizat cred că era și Cristi. S-a enervat că nu l-a sunat Inter pe el, probabil.

Nu aveai voie să faci declarația asta, avându-l ca jucător pe Chivu în trecut. Nu avea voie să facă asta. Și Cristi Chivu l-a ajutat să câștige Champions League”, a declarat Victor Pițurcă, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Unde s-a făcut diferența între Real Madrid și Inter

Fostul câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986 este de părere că pe Bernabeu și consideră că derby-ul din campionat cu Napoli i-a secat de puteri pe elevii lui Chivu.

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”L-am felicitat pe Chivu, echipa lui a fost mai bună decât Real Madrid. Dacă marca Thuram la ocazia aceea, cum dracu’ să dai din 8 metri în portar? Putea să câștige fără probleme. La un moment dat, Inter a fost obligată să joace pe contre, ceea ce este o crimă cu Real Madrid. Inter a avut mult mai multe ocazii, dar și Real Madrid a avut.

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Cred că meciul cu Napoli i-a secat din punct de vedere fizic. S-au concentrat, dar, din păcate, execuțiile nu au mai fost cele care ar fi trebuit să fie. Am vorbit prin mesaje cu Cristi. Echipa a jucat foarte bine, ce să facă? Inter a făcut un joc remarcabil contra Realului”, a spus el.

Pițurcă, dat pe spate de golul lui Răzvan Marin

Victor Pițurcă s-a arătat impresionat de prin care a marcat unicul gol al întâlniri AEK Atena – LASK și așteaptă ca mijlocașul român să dea gol și la echipa națională.

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”Superb golul lui Răzvan Marin, superb! Nu am mai văzut de mult timp un așa gol înscris de un fotbalist român. Și în cea mai importantă competiție. Un gol fantastic, să reușească și pentru România un gol atât de spectaculos. Sau măcar să înscrie.

A vrut să dea la colțul lung și a lovit mingea fantastic. Portarul putea să stea și pe colțul ăla, că nu avea ce să îi facă. Execută extraordinar lovituri libere”, a afirmat Pițurcă, după reușita de generic TV a lui Răzvan Marin.