Victor Pițurcă, reacție imediată după ce Eugen Trică s-a propus la Steaua: „Era periculos”

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Între timp, Eugen Trică se autopropunea în Ghencea și mărturisea că este „disperat” să ajungă să antreneze Steaua. Ulterior, revenea asupra declarației și explica că a „glumit”. Momentan, echipa rămâne ultima în clasamentul ligii secunde, la egalitate de puncte cu Unirea Slobozia. În aceste condiții, Victor Pițurcă îi transmite lui Eugen Trică să nu regrete că nu a ajuns în Ghencea, pentru că e un „moment periculos”.

Victor Pițurcă îl avertizează pe Eugen Trică să nu meargă la Steaua în acest moment, pentru că e „periculos”

„Eu știu foarte bine că Eugen Trică vrea să antreneze la Steaua. Și nu numai el. Sunt antrenori cu nume care și-ar dori acest lucru, dar va veni și vremea lor. Va sosi și momentul lui Trică. Ca o părere personală, nici nu era momentul potrivit să vină Trică acum la Steaua.

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Era extrem de periculos, pentru că lucrurile pot fi rezolvate doar de cineva care cunoaște bine echipa, lotul. E foarte important că Daniel Oprița a rămas în continuare. Eu știu ce se întâmplă la Steaua”, a declarat Pițurcă la

Eugen Trică mărturisea că vrea cu orice preț să-l înlocuiască pe Daniel Oprița dacă acesta ar fi plecat de la Steaua. „Sunt disperat să iau Steaua! Cum să nu fii disperat când e vorba de un brand al României? O echipă cu o tradiție fantastică, cu cele mai multe titluri, Cupa Campionilor. Sunt disperat pe viață! Eu am să rămân stelist toată viața”, declara Eugen Trică.

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Daniel Oprița era ca și plecat de la Steaua la Chindia Târgoviște, însă a fost întors din drum de comandați

, însă interesul său pentru a prelua banca Stelei e real. „Nu sunt disperat, fraților! M-ar interesa, acum depinde și ce vor ei să facă. Eu am făcut o glumă ieri, înțelegeți? Cine nu și-ar dori la Steaua? Nu e vorba de Divizia B, e vorba de Steaua! Sunt disperat de viață, vreau Steaua! Vreau Steaua în Liga 1!

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De 3 ani de zile tu zici că pleci, ba îți dai demisia… ia mai stai și tu 2-3 luni acasă, Daniele, să vezi cum e! Tu ai avut angajament 7 ani de zile, mai lasă și pe altul. Nu neapărat Trică! Poate să vină Lăcătuș, poate să vină Balint, poate se întoarce Victor Pițurcă”, a explicat Eugen Trică într-o reacție pentru

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Daniel Oprița părea decis să plece de la echipă și s-ar fi înțeles deja cu Chindia Târgoviște. În cele din urmă nu a mai fost lăsat să plece pentru a nu destabiliza clubul. Cu toate acestea, comandanții ar fi făcut o concesie și ar fi dispuși să-i aducă lui Oprița mai mulți jucători pentru a redresa echipa.