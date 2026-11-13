Victor Pițurcă, reacție uluitoare despre plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Vrăjeli!”

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Victor Pițurcă (70 de ani) a avut o reacție dură cu privire la plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB. Fostul selecționer al României e de părere că oficialul nu va părăsi formația „roș-albastră”. Acesta a analizat și situația în care se află doi dintre fotbaliștii de la FCSB, Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou.

Victor Pițurcă nu crede că Mihai Stoica va pleca de la FCSB

Mihai Stoica și-a luat rămas-bun de la FCSB printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, iar plecarea sa a fost confirmată și de patronul într-o declarație oferită pentru FANATIK, însă Victor Pițurcă nu crede în această variantă. „Ce demisie?! Astea sunt vrăjeli. Nu e nicio demisie, nu va fi nicio demisie. Nu cred în astfel de lucruri.

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Cel care decide totul e Gigi, restul sunt poveşti”, a declarat fostul selecționer pentru . Victor Pițurcă și au fost implicați în mai multe conflicte de-a lungul timpului. Cei doi au colaborat la formația „roș-albastră” în perioada 2002-2004, dar și pentru scurt timp în 2010.

Ce a declarat Victor Pițurcă despre Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou

Aymen Boutoutaou a fost criticat des de Gigi Becali în acest start de sezon, iar Victor Pițurcă susține că afirmațiile patronului îl afectează pe fotbalistul algerian. „E un jucător tânăr, de perspectivă, care poate creşte în 1-2 ani, poate să se facă jucător foarte bun, dar deocamdată e la un anumit nivel. Şi psihic, nici el nu stă prea bine. Nu poate să îşi etaleze talentul pentru că patronul vorbeşte mereu după meci că nu îl mai ţine. E o povară mare pentru jucător”, a spus acesta.

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Tehnicianul a comentat și situația lui Denis Drăguș, care a revenit recent după o accidentare. „Drăguş are nevoie de timp, nu ştiu dacă va avea timp să se remarce pentru că îi dau 2-3 meciuri, dacă nu marchează, nu face ceva, va intra în gura patronului”, a afirmat Victor Pițurcă. Meciul pierdut contra Corvinului, 0-1, a fost primul pentru Denis Drăguș ca integralist la FCSB, însă atacantul nu a reușit să își ajute echipa. Acesta primește un salariu uriaș la formația patronată de Gigi Becali, un milion de euro pe sezon.