Victor Pițurcă rupe tăcerea: “Gică Hagi a fost păcălit! Astea 4 înfrângeri l-au distrus!”

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Victor Pițurcă a oferit prima reacție după înfrângerea suferită de România cu Suedia, scor 0-1, în etapa a 4-a din Grupa B4 din UEFA Nations League. Fostul selecționer este ferm convins că Gică Hagi, actualul antrenor al echipei naționale, trece prin momente foarte dificile după startul extrem de modest.

Victor Pițurcă, prima reacție după România – Suedia 0-1: „Clipe grele”. Pleacă Gică Hagi?

Debutul oficial al lui Gică Hagi pe banca naționalei României a surprins pe toată lumea. Tricolorii au 4 înfrângeri în tot atâtea partide în Nations League și un golaveraj dezastruos. Victor Pițurcă a comentat în direct la FANATIK SUPERLIGA pe marginea subiectului și a explicat, din postura de fost selecționer,

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„Viața merge înainte, trebuie să fim sănătoși. Gică Hagi nu cred că e sănătos, îmi imaginez, trece prin clipe grele, dificile. E greu pentru el. Nu știu dacă va renunța sau nu, nu știu ce să spun, dar cred că ar face o greșeală mare dacă se lasă. Ar da o dovadă de neprofesionalism. El trebuie să își termine mandatul. Nu știu până când are contract (n.r. până în 2030), dar este obligatoriu să termine această competiție.

Mai are două jocuri, eu cred că așa e bine și corect, ca el să termine acest prim stagiu, să facă o analiză și în funcție de ce gânduri are și el, și Federația… Hagi a declarat că nu depinde numai de el. Gică are timp de gândire, de analiză, fiindcă a fost o experiență și pentru el, chiar dacă are ani mulți de antrenorat. A fost o slujbă nouă, chiar dacă a mai fost selecționer odată, a fost puțin. S-a lovit de realitate și depinde foarte mult de felul cum gândește. Vom vedea cum reacționează echipa la următoarele două jocuri. În funcție de asta, el trebuie să decidă.

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Trebuie să facă ce face un profesionist, nu poți să renunți așa repede, dai dovadă că ești slab. Gică Hagi nu e slab. A fost un jucător mare și cred eu că trebuie să gândească de maniera asta. Cu siguranță nu se aștepta la așa ceva și cred că asta e greșeala unui antrenor, nu doar a lui Gică Hagi. Trebuie să analizezi toate scenariile, tot ceea ce poate să se întâmple. Când am venit la echipa națională, am jucat un meci foarte important în Portugalia. Avea o echipă extraordinară, iar noi, România, aveam probleme de lot.

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Hagi s-a retras, Adi Ilie era accidentat. Putea să se întâmple orice în acel joc. Puteam să luăm și 6, nu era de mirare. Eu adusesem vreo 5 jucători de la tineret. Ne-am pregătit partitura în teren în așa fel încât să fiu pregătit. În cele din urmă am câștigat în 10 oameni. Vreau să spun că trebuie să fii pregătit pentru orice, Gică Hagi n-a fost pregătit. A venit cu un entuziasm în care a făcut toată lumea să creadă că vom rupe norii. Normal că e și vina lui, declarațiile lui”, a declarat Victor Pițurcă, la FANATIK SUPERLIGA.

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„L-au păcălit pe Gică Hagi!” Verdict necruțător al lui Victor Pițurcă

Fost antrenor și la Universitatea Craiova, Victor Pițurcă este de părere că Gică Hagi . Totodată, amicalele din iunie, cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1) i-au dat repere false actualului selecționer, conform spuselor lui „Piți”.

„El a crezut în jucători, l-au păcălit puțin și acele două jocuri amicale cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1), când a schimbat echipa. Asta s-a întâmplat, însă realitatea este cruntă în momentul de față. Ai pierdut toate meciurile, unul la scor foarte mare. Sunt sigur că trece prin clipe grele. Eu când pierdeam un meci nu puteam să dorm noaptea.

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E clar că Gică trebuie să își facă o analiză, însă jocurile cu Polonia și Bosnia de luna viitoare sunt foarte importante. Poate să își facă o analiză foarte corectă, merge sau nu merge? Jucăm cu Polonia, cea mai slabă după noi. Avem nevoie de un rezultat bun. Cu Suedia la retur, un egal era foarte bun. Pe mine Suedia nu m-a impresionat în cele două meciuri.

Bosnia a bătut Polonia. Pe noi ne-a costat începutul de meci. Când am intrat, eram terminați. Eram în tribună și vorbeam cu Ionel Dănciulescu, Gigel Bucur, că nu se poate cum am început. Au început temători, când și-au dat drumul la joc, am jucat de la egal la egal. Suedia nu a mai turat motoarele oricum. Am avut puțin ghinion, puteam să înscriem. Un gol era extrem de important, inclusiv pentru moral. Puteam să și câștigăm jocul. Și Suediei i-a lipsit mai mulți jucători. (n.r orice alt antrenor nu mai era în țară după aceste partide) Sunt de acord. Gică Hagi e foarte iubit, însă din punct de vedere psihic, aceste meciuri l-au distrus. Nu e simplu și nu e ușor”, a fost analiza lui Victor Pițurcă.