Victor Pițurcă s-a destăinuit! A povestit cum a făcut pușcărie pentru jocurile de noroc

Fostul selecționer a explicat și porecla de „Satana”, pe care o neagă, spunând că nu a avut niciodată o astfel de poreclă în realitate.

Victor Pițurcă a explicat motivul pentru care jocurile de noroc l-au condamnat la șase luni de închisoare, din care a făcut doar două luni, și care l-a marcat.

Victor Pițurcă a povestit cum a făcut pușcărie din cauza jocurilor de noroc

neplăcut din viața lui, când a făcut pușcărie din cauza jocurilor de noroc: „Au pus-o unii de la un ziar al scriitorilor. Nu știu cum îi zice. A apărut că jucam poker pe la Lido, de câte două-trei ori pe săptămână.

ADVERTISEMENT

Apăruse că eu doar câștigam, ceea ce nu era adevărat. Și că prietenii mei, Dragomir, Păunescu, Giovanni sau Gigi, mă numeau Satana. Nici asta nu era adevărat! Niciodată n-am avut o poreclă de genul ăsta”.

„Eram la Tg. Jiu, dar Scorniceștiul m-a luat cu japca de-acolo. Primisem vreo 80.000 de lei de la Tg. Jiu, bani foarte mulți, și după aia mi-au cerut banii.

ADVERTISEMENT

’Ce bani să vă dau eu? Să-i cereți la Scornicești!’. Atunci am plecat la Scornicești. După câteva luni am mers la Tg. Jiu, unde am jucat într-o seară jocuri de noroc. Seara ne-a prins Miliția. Ne-a turnat cineva. S-a aflat că eram eu acolo”, a mai spus Victor Pițurcă, în cadrul emisiunii .

„Oamenii ne-au condamnat într-o zi!”

„Am mers la Miliție atunci și oamenii mi-au zis: ’Ne dai banii sau te condamnăm?’. ’Nu vă dau niciun ban, băi fraților! Condamnați-mă!’.

ADVERTISEMENT

Eu nu prea credeam lucrul ăsta, doar eram la Scornicești! Nu mă gândeam la așa ceva. Doar că oamenii ne-au condamnat într-o zi!

Eram în vremea comunismului, iar comuniștii și Miliția făceau ce voiau. Intrau peste tine în casă și te arestau! Făceau orice”, a .

ADVERTISEMENT

„Am fost pur și simplu arestați că au zis unii că am jucat, dar ei n-au prins pe nimeni! N-a fost flagrant, doar s-a întâmplat. Eu mi-am dus crucea până la capăt.

Am făcut două luni și ceva de detenție. Din șase luni! Până la urmă a intervenit Scorniceștiul și ne-au judecat din nou. Atunci doar golanii mai erau condamnați așa!

ADVERTISEMENT

Sau cei care voiau să intre la pușcărie ca să treacă de o iarnă care urma. Nicidecum eu sau alți trei care erau milionari pe vremea aia în Tg. Jiu. Cam asta a fost…”, a mai spus fostul selecționer.