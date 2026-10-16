Sport

Victor Pițurcă s-a săturat de antrenorii străini din SuperLigă: „Nu sunt peste ai noștri”

Catalin Oprea
16.10.2026 | 18:04
Victor Piturca sa saturat de antrenorii straini din SuperLiga Nu sunt peste ai nostri
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Victor Pițurcă s-a săturat de antrenorii străini din SuperLigă: „Nu sunt peste ai noștri”
Fostul selecționer a răbufnit la adresa echipelor care aduc antrenori străini „anonimi” și a propus patru nume importante de antrenori români.
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Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, în vârstă de 70 de ani, și-a exprimat nemulțumirea față de tendința cluburilor din SuperLiga de a miza pe antrenori străini în detrimentul tehnicienilor autohtoni. Tehnicianul a criticat valoarea antrenorilor veniți din exterior, subliniind că fotbalul românesc dispune de foști internaționali valoroși care sunt ocoliți de patronii din prima ligă.

Valul de tehnicieni străini care au preluat conducerile tehnice din SuperLigă

Nemulțumirea exprimată de Victor Pițurcă vine pe fondul numărului ridicat de antrenori străini instalați pe băncile echipelor din SuperLiga, în special reprezentanți ai școlii portugheze. În prezent, patru din primele cinci echipe din campionat, conform clasamentului, au pe bancă un antrenor străin. Acestea sunt Dinamo (Nuno Campos), Universitatea Craiova (Filipe Coelho), Petrolul Ploiești (Ricardo Sousa) și Universitatea Cluj (Cristiano Bergodi). La lista acestor cluburi, se mai adaugă Oțelul Galați, care este condusă de lusitanul Rui Duarte.

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Fostul selecționer a subliniat că mulți dintre acești antrenori străini au activat anterior doar ca secunzi și nu aduc un plus real de valoare față de opțiunile autohtone. Cu excepția Oțelului, majoritatea echipelor coordonate de tehnicieni străini ocupă în prezent poziții fruntașe care duc în play-off-ul campionatului.

Cele patru variante propuse de Victor Pițurcă pentru prima divizie

Pentru a schimba această tendință, Victor Pițurcă a oferit patru exemple concrete de tehnicieni români cu experiență internațională care ar merita să antreneze la cel mai înalt nivel în SuperLiga, dar care în prezent se află fără angajamente în prima ligă sau activează la nivel inferior sau de juniori. Pe lista propusă de fostul selecționer se regăsesc Adrian Mutu, Florin Bratu, Adrian Iencsi și Bogdan Lobonț.

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Tehnicianul a atras atenția asupra situației paradoxale în care nume grele ale fotbalului românesc sunt nevoite să stea pe margine sau să activeze în zone periferice ale fenomenului: „Mutu stă pe margine. Bratu a fost obligat să plece pe nu știu unde. Iencsi antrenează pe la juniori. Bogdan Lobonț nu poate să antreneze. Păi, e posibil așa ceva?!”, a declarat Pițurcă într-un interviu acordat pentru PRO TV.

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Lista antrenorilor străini din Superliga și locul ocupat de fiecare în clasament:

  • Dinamo – Nuno Campos (1)
  • Universitatea Craiova – Filipe Coelho (3)
  • Petrolul – Ricardo Sousa (4)
  • U Cluj – Cristiano Bergodi (5)
  • Oțelul Galați – Rui Duarte (14)

Lista antrenorilor români din Superliga și locul ocupat de fiecare în clasament:

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  • Rapid – Daniel Pancu (2)
  • Farul – Ioan Ovidiu Sabău (6)
  • Corvinul – Florin Maxim (7)
  • CFR Cluj – Marius Șumudică (8)
  • FCSB – Laurențiu Reghecampf (9)
  • FC Botoșani – Marius Croitoru (10)
  • Sepsi OSK – Ovidiu Burcă (11)
  • UTA Arad – Adrian Mihalcea (12)
  • FC Argeș – Bogdan Andone (13)
  • FC Voluntari – Florin Pîrvu (15)
  • FK Csikszereda – Valentin Suciu (16)
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