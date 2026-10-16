Victor Pițurcă s-a săturat de antrenorii străini din SuperLigă: „Nu sunt peste ai noștri”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Valul de tehnicieni străini care au preluat conducerile tehnice din SuperLigă

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Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, în vârstă de 70 de ani, și-a exprimat nemulțumirea față de tendința cluburilor din SuperLiga de a miza pe antrenori străini în detrimentul tehnicienilor autohtoni. Tehnicianul a criticat valoarea antrenorilor veniți din exterior, subliniind că fotbalul românesc dispune de foști internaționali valoroși care sunt ocoliți de patronii din prima ligă.

Valul de tehnicieni străini care au preluat conducerile tehnice din SuperLigă

Nemulțumirea exprimată de Victor Pițurcă vine pe fondul numărului ridicat de antrenori străini instalați pe băncile echipelor din SuperLiga, în special reprezentanți ai școlii portugheze. În prezent, patru din primele cinci echipe din campionat, conform clasamentului, au pe bancă un antrenor străin. Acestea sunt Dinamo (Nuno Campos), Universitatea Craiova (Filipe Coelho), Petrolul Ploiești (Ricardo Sousa) și Universitatea Cluj (Cristiano Bergodi). La lista acestor cluburi, se mai adaugă

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Fostul selecționer a subliniat că mulți dintre acești antrenori străini au activat anterior doar ca secunzi și nu aduc un plus real de valoare față de opțiunile autohtone. Cu excepția Oțelului,

Cele patru variante propuse de Victor Pițurcă pentru prima divizie

Pentru a schimba această tendință, Victor Pițurcă a oferit patru exemple concrete de tehnicieni români cu experiență internațională care ar merita să antreneze la cel mai înalt nivel în SuperLiga, dar care în prezent se află fără angajamente în prima ligă sau activează la nivel inferior sau de juniori. Pe lista propusă de fostul selecționer se regăsesc Adrian Mutu, Florin Bratu, Adrian Iencsi și Bogdan Lobonț.

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Tehnicianul a atras atenția asupra situației paradoxale în care nume grele ale fotbalului românesc sunt nevoite să stea pe margine sau să activeze în zone periferice ale fenomenului: „Mutu stă pe margine. Bratu a fost obligat să plece pe nu știu unde. Iencsi antrenează pe la juniori. Bogdan Lobonț nu poate să antreneze. Păi, e posibil așa ceva?!”, a declarat Pițurcă într-un interviu acordat pentru PRO TV.

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Lista antrenorilor străini din Superliga și locul ocupat de fiecare în clasament:

Dinamo – Nuno Campos (1)

Universitatea Craiova – Filipe Coelho (3)

Petrolul – Ricardo Sousa (4)

U Cluj – Cristiano Bergodi (5)

Oțelul Galați – Rui Duarte (14)

Lista antrenorilor români din Superliga și locul ocupat de fiecare în clasament:

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