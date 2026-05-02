Victor Pițurcă s-a „topit” înainte de a împlini 70 de ani. Peste câteva zile trebuie să meargă la Cotroceni

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă va împlini 70 de ani pe 8 mai, la o zi după ce Steaua va aniversa 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni, cel mai important trofeu din istoria fotbalului românesc. Fostul selecționer se menține într-o formă de invidiat, ocupându-se atent de viața sa.

Victor Pițurcă e „topit” după nepotul său Noah

, decât poate într-o conjunctură excepțională, îți petrece timpul cu familia. Iar nepotul Noah, fiul lui Alex Pițurcă, ocupă un loc important în viața fostului selecționer.

ADVERTISEMENT

Acesta este efectiv topit după micuțul cu părul ondulat, rodul iubirii dintre Alex și fotomodelul Cristina Ich, care nu mai formează un cuplu dar au rămas în relații excelente. Noah a participat la o aniversare în familia Pițurcă, unde tatăl său a făcut o fotografie cu cele trei generații de bărbați din casa antrenorului.

Bunicul Victor Pițurcă va împlini 70 de ani, fiul său Alex are 42 de ani, iar Noah va face 7 ani în noiembrie. „O fotografie cât o mie de cuvinte”, a titrat Alex Pițurcă la poza în care Piți senior pare efectiv „topit” după nepotul lui.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer nu consumă alcool și mănâncă doar de la fermă

Pițurcă mai are doi nepoți din partea fiicei lui, Claudia, care e mai mare cu doi ani decât Alex. Aceasta este căsătorită cu omul de afaceri Mihai Năboiu și este implicată în dezvoltarea unor proiecte imobiliare în Capitală.

ADVERTISEMENT

În afara celor doi copii pe care îi are cu soția Maria, Piți mai are un băiat, Edan, din relația cu fosta balerină Vica Blochina. Edan a împlinit 18 ani și locuiește împreună cu familia tatălui său în vila din Pipera.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer nu consumă alcool și parcurge zilnic kilometri prin pădurea Băneasa. În plus, de ani de zile, el nu mai consumă alimente din comerț, ci doar de la ferma pe care o are în afara Bucureștiului.

Piți și Steaua 1986 vor fi premiați la Cotroceni

Peste câteva zile, Steaua 1986 va fi premiată la atât în Parlamentul României, cât și la BNR și Monetăria Statului, dar mai ales la Palatul Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. „Cred că pe 6 sau 7 mai vom merge la Palatul Cotroceni. Deocamdată nu e stabilit. S-a decalat un pic programul pentru că trebuie să mergem și la BNR, la Monetăria Statului și în Parlamentul României, pe 6 la ora 10:00. Pe 7 mai vom fi din nou pe gazon și o să fie un moment frumos. Așteptăm și un ajutor, nu numai distincții, că primim de 40 de ani. Aproape toți colegii mei au probleme cu banii”, a spus Adrian Bumbescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Din echipa Stelei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni nu mai sunt în viață Emeric Ienei, Helmut Duckadam, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan.