Victor Pițurcă, sfat în direct pentru Gigi Becali după ce a ratat play-off-ul! Părere fermă despre Mirel Rădoi și Adrian Ilie la FCSB

Victor Pițurcă, fostul selecționer al naționalei României și antrenor la echipa lui Gigi Becali, a oferit un verdict cu privire la situația în care se află FCSB, formație care a ratat calificarea în play-off pentru prima dată de când s-a introdus sistemul în SuperLiga.

Motivele pentru care cei de la FCSB nu au reușit calificarea în play-off

Pițurcă nu se îndoiește de valoarea , chiar dacă aceștia au ratat calificarea în play-off. Fostul selecționer crede că relaxarea din startul sezonului i-a costat pe fotbaliștii campioanei României.

„Vrei să reluăm vechile discuții? Puteți să îl întrebați pe Gigi, el vă spune tot. Vinovații sunt toți, de la Gigi, conducere tehnică, dar mai ales jucătorii. Jucătorii de la FCSB sunt valoroși, chiar dacă au terminat pe 7, formează una dintre cele mai bune echipe. Aici e problema, când una dintre cele mai bune echipe, dacă nu cea mai bună, pierde cu echipe mai slabe, echipe care au promovat.

Au câștigat campionatul anul trecut, au făcut o sărbătoare care i-a costat. A fost o relaxare la început de campionat. De data asta nu au mai revenit. Eu zic că ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta nu a mai mers să facă el echipa, schimbările. E un rezultat rușinos pentru club”, a declarat Victor Pițurcă, în direct la Digi Sport.

Mirel Rădoi, adus de Gigi Becali la FCSB? Ce spune Victor Pițurcă despre această variantă

la echipă, în postura de manager general, iar Victor Pițurcă spune că nu vede această variantă.

„Ce înseamnă Rădoi manager? Nu am înțeles ce vrea să-l angajeze pe Rădoi. Rădoi nu ar accepta nici măcar antrenor să fie, dacă Gigi se bagă în probleme tehnice. Îl cunosc pe Gigi, astea sunt ideile lui de moment. Vorbește, dar după o oră, două se răzgândește. Ar avea nevoie de un Adrian Ilie. Avea nevoie de mult timp. E extrem important să aduci jucători valoroși.

Nu trebuie să coste bani mulți. Fotbalul românesc nu își permite să plătească milioane de euro pe jucători. Dar pentru asta ai nevoie de oameni, de oameni care au conexiuni. Adrian Ilie are conexiuni în Spania, Turcia, în țările cu fotbal dezvoltat. Dar vedeți, Gigi când are cuțitul la os vine cu idei de genul ăsta. Până acum a crezut că va veni totul de la sine. Uite că nu se întâmplă asta, chiar dacă au un lot bun de jucători”, a mai spus Victor Pițurcă.