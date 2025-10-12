Sport

Victor Pițurcă, sfat pentru Mircea Lucescu înainte de România – Austria. „Trebuie să facă asta”

Ce i-a transmis Victor Pițurcă lui Mircea Lucescu chiar înainte de România - Austria. Mesajul fostului selecționer pentru „Il Luce”.
Mihai Dragomir
12.10.2025 | 07:20
Victor Piturca sfat pentru Mircea Lucescu inainte de Romania Austria Trebuie sa faca asta
ULTIMA ORĂ
Victor Pițurcă nici nu vrea să audă. Ce i-a transmis lui Mircea Lucescu înainte de România - Austria. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

România – Austria, meciul din preliminariile Campionatul Mondial care a stârnit interes major la casele de bilete, se joacă duminică seară. Ce mesaj a avut Victor Pițurcă, fostul selecționer al „tricolorilor”, pentru Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă nu e de acord cu Mircea Lucescu

Rezultatele echipei naționale au creat tot felul de reacții, cele mai multe îndreptate către selecționerul Mircea Lucescu. „Il Luce” a transmis cu câteva zile în urmă că meciul contra Austriei ar putea fi ultimul pentru el pe banca primei reprezentative.

Victor Pițurcă a auzit declarațiile antrenorului de 80 de ani și nu este de acord cu ceea ce a spus. Fostul selecționer al României consideră că Mircea Lucescu trebuie să continue indiferent de rezultatul care se va înregistra duminică seară pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Nu-mi plac astfel de discuții și probabil că și pe Mircea Lucescu îl deranjează foarte tare aceste întrebări. Mi se par întrebări nelalocul lor. Când suntem în fața unui meci atât de important și avem un antrenor foarte bun cu o mare experiență, noi încercăm să stricăm atmosfera înainte de acest joc.

Mircea Lucescu e un antrenor prea valoros pentru a fi schimbat după nu știu câte meciuri la echipa națională. El trebuie să-și termine treaba. Chiar dacă nu vom termina pe unul dintre primele două locuri, avem șanse la baraj și cel care a făcut să fie așa este Mircea Lucescu. Deci, din punctul meu de vedere, selecționerul trebuie să rămână până la sfârșit”, a spus Pițurcă, pentru prosport.ro.

ADVERTISEMENT
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie...
Digi24.ro
Bogdan Ivan: „Cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce Charlie Ottley a rămas 3 zile fără curent la Bran

Mircea Lucescu, cu gândul la demisie

După victoria cu 2-1 în amicalul contra Moldovei, Mircea Lucescu a dat o serie de declarații cu privire la postul său. Selecționerul a dezvăluit că a fost tentat să plece imediat după remiza cu Cipru (scor 2-2), spunând ulterior că meciul cu Austria poate fi sfârșitul celui de-al doilea său mandat.

ADVERTISEMENT
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu...
Digisport.ro
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”

„Am fost extrem de dezamăgit, atât de supărat încât am vrut imediat să-mi dau demisia (n.r. după 2-2 la Nicosia, luna trecută). Duminică este un meci de mare prestigiu. România contra Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost împotriva Austriei (n.r. în primul mandat). Să vedem dacă ăsta va fi ultimul al meu!”, a spus Mircea Lucescu după România – Moldova 2-1.

Uluitor! L-a bătut pe Novak Djokovic și a câștigat bani cât pentru întreaga...
Fanatik
Uluitor! L-a bătut pe Novak Djokovic și a câștigat bani cât pentru întreaga carieră
Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat...
Fanatik
Mutarea făcută de Cosmin Olăroiu în EAU – Oman 2-1 care i-a impresionat pe arabi: ”Ești un antrenor genial”
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte...
Fanatik
Cum batem Austria! Mutările lui Mircea Lucescu ce pot aduce României 3 puncte vitale pentru calificarea la CM 2026: “Să ne răzbunăm! Ne-au blocat să intrăm în Schengen!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant!...
iamsport.ro
Jucătorul care ar putea 'dinamita' vestiarul naționalei României: 'E un tip foarte arogant! Nu îl luam, nu merită să fie titular'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!