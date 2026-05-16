Victor Pițurcă și Gigi Nețoiu, martori la o captură impresionantă: „Unic în România!”. Video

Victor Pițurcă a vizitat afacerea de 6 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu și a fost prezent la un moment inedit alături de fostul finanțator de la Universitatea Craiova și Dinamo.
Bogdan Mariș
16.05.2026 | 07:54
Victor Pițurcă (70 de ani) a vizitat ferma fostului acționar de la Universitatea Craiova și Dinamo, Gigi Nețoiu (66 de ani). FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
La o săptămână după ce a sărbătorit alături de foștii colegi de la Steaua 40 de ani de la triumful istoric de la Sevilla, Victor Pițurcă (70 de ani) a vizitat ferma fostului acționar de la Universitatea Craiova și Dinamo, Gigi Nețoiu (66 de ani), situată în comuna Cetate, județul Dolj. Ce s-a întâmplat în timpul vizitei efectuate de fostul selecționer.

Gigi Nețoiu, moment special alături de Victor Pițurcă

Victor Pițurcă a fost prezent vineri la ferma lui Gigi Nețoiu din județul Dolj, iar omul de afaceri a făcut mai multe postări pe rețelele sociale alături de fostul selecționer al României. Mai întâi, Gigi Nețoiu a dezvăluit că Victor Pițurcă a fost de față în momentul în care s-a realizat o „captură impresionantă”: un pește de 30 de kilograme.

„Balta cu Izvoare Naturale din Cetate e unică în România!”, a fost mesajul transmis de Gigi Nețoiu pe pagina sa de Facebook. Apoi, acesta i-a prezentat lui Victor Pițurcă și „Cea mai modernă fermă de vaci Angus din Europa”, o investiție de 6 milioane de euro inaugurată în octombrie 2025. Din nefericire, omul de afaceri s-a confruntat cu mari probleme în februarie 2026, dezvăluind într-un interviu oferit pentru FANATIK că investiția sa a fost afectată puternic de inundațiile din regiune.

Victor Pițurcă, impresionat de investiția lui Gigi Nețoiu

Vizita efectuată recent nu a fost prima a lui Victor Pițurcă la afacerea lui Gigi Nețoiu, fostul mare fotbalist și antrenor fiind extrem de impresionat de realizarea prietenului său. „Ce a reuşit să facă Neţoiu într-un timp atât de scurt e ceva incredibil. (…).  Imaginaţi-vă că în decurs de 6-7 luni, pe 200 de hectare, a făcut ce a făcut aici. Nu a fost liniştit deloc. Din contră, de dimineaţă până seara era extrem-extrem de nervos.

(n.r. v-ar plăcea să vă faceţi o fermă ca dânsul?) Pentru mine e foarte târziu. Ce nu stăpânesc, nu mă bag. Bineînţeles, am avut discuţii zilnice să vin lângă el, dar nu mă pricep, mai bine stau liniştit. Vin o dată, de două ori, de trei ori pe lună aici, mă relaxez, nimic mai mult”, declara acesta în octombrie 2025 pentru Antena Sport.

