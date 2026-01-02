Sport

Victor Pițurcă, șocat de ce se întâmplă la Universitatea Craiova: „Ți le faci cu mâna ta. E horror!”

Victor Pițurcă a vorbit despre o echipă din Superliga României. Ce l-a dezamăgit serios pe fostul selecționer al naționalei de seniori a României. „E incredibil”.
Alex Bodnariu
02.01.2026 | 11:40
Victor Piturca socat de ce se intampla la Universitatea Craiova Ti le faci cu mana ta E horror
Universitatea Craiova a avut parte de un final de an extrem de interesant. Oltenii intră în 2026 de pe primul loc în Superliga României, însă suporterii sunt încă dezamăgiți de eliminarea din cupele europene. Victor Pițurcă, fostul antrenor al echipei din Bănie, a analizat situația clubului condus de Mihai Rotaru.

2025, an cu de toate pentru olteni

Oltenii sunt favoriți la titlu în acest sezon de Superliga. Universitatea Craiova practică un fotbal plăcut, extrem de ofensiv, și a încheiat anul 2025 pe primul loc în ierarhie. Totuși, mai este mult până se va trage linie, mai ales că punctele se înjumătățesc în play-off.

În același sezon, oltenii au avut parte și de una dintre marile dezamăgiri din istoria clubului. Universitatea Craiova a fost eliminată în mod dramatic din UEFA Conference League, după ce a pierdut meciul cu AEK Atena, deși a condus în Grecia.

Ce spune Victor Pițurcă despre sezonul Universității Craiova

Victor Pițurcă, fostul antrenor al oltenilor, a vorbit despre sezonul Universității Craiova. Fostul selecționer al naționalei a recunoscut că a rămas șocat de partida incredibilă de la Atena. În plus, acesta este de părere că jucătorii trebuie să rămână cu capul pe umeri, întrucât sezonul este încă lung.

„E incredibil ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat după. Toate echipele din campionat să piardă și să termine Craiova pe primul loc la final de an? Asta le dă senzația că au obținut ceva, dar nu, nu au obținut nimic!

Era foarte important să câștige meciul cu AEK Atena și să termine pe locul 3 în campionat, nu avea nicio importanță. Dar ți le faci cu mâna ta. Să ai 2-0, ocazii, și să primești trei goluri? E horror”, a explicat Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, conform Sport.ro.

