Victor Pițurcă, șocat de ce se întâmplă la Universitatea Craiova: „Ți le faci cu mâna ta. E horror!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut parte de un final de an extrem de interesant. Oltenii intră în 2026 de pe primul loc în Superliga României, însă suporterii sunt încă dezamăgiți de eliminarea din cupele europene. Victor Pițurcă, fostul antrenor al echipei din Bănie, a analizat situația clubului condus de Mihai Rotaru.

2025, an cu de toate pentru olteni

Oltenii sunt favoriți la titlu în acest sezon de Superliga. Universitatea Craiova practică un fotbal plăcut, extrem de ofensiv, și a încheiat anul 2025 pe primul loc în ierarhie. Totuși, mai este mult până se va trage linie, mai ales că punctele se înjumătățesc în play-off.

ADVERTISEMENT

În același sezon, oltenii au avut parte și de una dintre marile dezamăgiri din istoria clubulu

Ce spune Victor Pițurcă despre sezonul Universității Craiova

a vorbit despre sezonul Universității Craiova. Fostul selecționer al naționalei a recunoscut că a rămas șocat de partida incredibilă de la Atena. În plus, acesta este de părere că jucătorii trebuie să rămână cu capul pe umeri, întrucât sezonul este încă lung.

ADVERTISEMENT

„E incredibil ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat după. Toate echipele din campionat să piardă și să termine Craiova pe primul loc la final de an? Asta le dă senzația că au obținut ceva, dar nu, nu au obținut nimic!

ADVERTISEMENT

Era foarte important să câștige meciul cu AEK Atena și să termine pe locul 3 în campionat, nu avea nicio importanță. Dar ți le faci cu mâna ta. Să ai 2-0, ocazii, și să primești trei goluri? E horror”, a explicat Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, conform