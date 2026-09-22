Sport

Victor Pițurcă, soluție pentru un parcurs bun al României în Liga Națiunilor: ”O să fie de moral”

Reprezentativa României se pregătește de debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Victor Pițurcă (70 de ani) a găsit cheia pentru ca ”tricolorii” să aibă succes.
Traian Terzian
22.09.2026 | 08:44
Victor Piturca solutie pentru un parcurs bun al Romaniei in Liga Natiunilor O sa fie de moral
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Mesajul lui Victor Pițurcă (70 de ani) înainte de startul României în Liga Națiunilor. Sursă foto: as.ro
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Formațiile Suediei, Bosniei Herțegovina și Poloniei vor fi adversarele României în Liga Națiunilor. Victor Pițurcă este convins că Gică Hagi va reuși să găsească soluțiile pentru ca naționala să aibă un parcurs cât mai bun.

Victor Pițurcă știe cum poate avea succes România în Liga Națiunilor

Deși este convins că lupta pentru locul 1 în grupa de Liga Națiunilor este una extrem de dură, fostul selecționer al naționalei României consideră că un rezultat pozitiv în primul meci al acestei campanii, cel din deplasare cu Suedia, le-ar da o mai mare încredere jucătorilor.

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”Sper ca Gică Hagi să găsească soluțiile cele mai bune pentru meciurile care urmează, e foarte important ca fotbalul românesc să aibă rezultate. Am încredere că va reuși asta. Avem niște adversari dificili, sigur, dar Suedia e la un nivel bun, nu foarte bun, chiar dacă are jucători la echipe de top din Europa.

Ei vin și după turneul final din vară. E important să începem cu dreptul și să avem un rezultat bun în prima partidă, asta o să conteze în ceea ce se va întâmpla la celelalte confruntări pe care le mai avem, o să fie de moral”, a declarat Pițurcă, pentru as.ro.

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All in pe Gică Hagi

La rândul său, Mihai Stoica a explicat la emisiunea ”MM la FANATIK” că prezența lui Gică Hagi pe banca tehnică reprezintă cel mai mare avantaj al naționalei României în duelurile din Liga Națiunilor.

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”Eu cred că cel mai important asset al echipei naționale este Gică Hagi. Și dacă cineva ar putea să scoată ceva într-o grupă atât de grea, cu o echipă națională care are componența pe care o avem noi acum, doar el ar putea să facă asta.

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Nu spun neapărat că n-avem valoare. Poate că și la echipa națională avem niște posturi unde avem multe semne de întrebare. Dar când Răzvan Marin îți marchează și joacă la nivelul la care joacă și îți marchează poate golul anului în UEFA Champions League…

Când Stanciu, de câte ori a venit la echipa națională, niciodată nu s-a pus problema că vine un jucător trecut de 30 de ani, căpitan de echipă, care să vină așa, să bifeze…”, a declarat oficialul de la FCSB.

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Programul naționalei României în Liga Națiunilor

Echipa națională a României se află în Grupa D a Diviziei B din Liga Națiunilor și va întâlni reprezentativele Suediei, Bosniei Herțegovina și Poloniei. În primul calup se vor juca patru meciuri, iar programul este următorul:

  • 25 septembrie, ora 21:45: Suedia – România
  • 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia Herțegovina
  • 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – România
  • 5 octombrie, ora 21:45: România – Suedia
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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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