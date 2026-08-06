Victor Pițurcă știe cine va lua titlul în SuperLiga. Ei vor fi campioni în sezonul 2026-2027

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După scurgerea primelor 3 etape din noul sezon din SuperLiga, FCSB și Rapid se află pe primele două poziții. Chiar și așa, Victor Pițurcă a numit o altă echipă favorită la titlu. Pe cine mizează fostul selecționer al României în actuala stagiune.

Victor Pițurcă merge tot pe mâna Universității Craiova la titlu în acest sezon

După o pauză în care microbiștii s-au delectat cu meciurile de la CM 2026, SuperLiga a revenit în forță. Primul eșalon al României a avut parte deja de primele 3 etape, în urma cărora FCSB și Rapid se află pe primele două poziții, ambele cu câte 7 puncte. Victor Pițurcă a spus despre giuleșteni că nu pot emite pretenții mai mult decât locurile 4 sau 5, cu toate că au sprijin masiv din partea galeriei și un nou antrenor. Cât despre Dinamo, fostul selecționer a spus că echipa din „Ștefan cel Mare” mai are multe de reglat.

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În schimb, favorita sa la titlu este chiar campioana en-titre, Universitatea Craiova. „Rapid, cu galeria pe care o are în spate, cu un antrenor român (n.r. Daniel Pancu), poate să se bată pentru primele 4, 5 locuri. Campioni nu-i văd, doar să prindă un culoar bun. Tot pe Craiova o văd favorită. În momentul de față, Rapid este peste Dinamo. Dinamo mai are de lucrat la lot, le-au plecat cei mai valoroși jucători, nu știu ce se întâmplă acolo. E doar început de campionat, vom vedea după câteva etape ce stiluri de joc vor avea echipele, cum vor crește noii jucători, sunt multe lucruri”, a spus Victor Pițurcă, la

Victor Pițurcă, verdict tranșant în cazul FCSB-ului

, FCSB a început să dea semne de slăbiciune și în campionat, unde abia a smuls un punct după 2-2 acasă cu Farul. Victor Pițurcă este de părere că, dacă Gigi Becali nu va interveni la timp, echipa lui decât cel precedent. „Totul este în mâna lui (n.r. – Gigi Becali).

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Dacă va lua deciziile corecte, profesionale, atunci echipa ar putea să revină și să joace la un anumit nivel, pentru că eu cred că și campionatul acesta poate fi compromis dacă continuă așa”, spunea fostul selecționer al României, conform Pentru FCSB, urmează meciul de luni, 10 august, când va întâlni Sepsi în deplasare.

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