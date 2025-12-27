Victor Pițurcă știe cum să se mențină în formă la 69 de ani! Ce face antrenorul după masa de sărbători. Cristi Borcea îi e și el alături

ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă are grijă să fie în formă chiar dacă suntem în perioada sărbătorilor de iarnă. Drept urmare, fostul selecționer al naționalei României continuă să se antreneze, alături de Cristi Borcea.

Cum se menține în formă Victor Pițurcă

Deși în curând împlinește 70 de ani, Victor Pițurcă pune preț pe sănătate. Acesta are un stil de viață echilibrat, face mișcare, iar acest lucru se întâmplă constant, inclusiv în perioada sărbătorilor.

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al României petrece zilnic câte 3-4 ore la sală și nu este singur. Acesta se antrenează alături de Cristi Borcea, fostul patron de la Dinamo. Cei doi își respectă programul cu grijă și nu se abat de la regulile simple.

Iar asta au confirmat ambele părți. Cristi Borcea a dezvăluit că ambii sunt cât se poate de activi. „Merg cu domnul Pițurcă la antrenament, da, sâmbăta și duminica, în pădure. Facem 10 kilometri”, a spus Borcea.

ADVERTISEMENT

La rândul său, Victor Pițurcă a precizat că Borcea este ceva mai activ, însă nu tot timpul poate ține pasul cu el. „El mai vine, hai domne să mai facem… Nu mai, domne, ajunge!”, a completat Pițurcă, conform .

ADVERTISEMENT

Fostul selecționer al României le recomandă și altora să îi urmeze exemplul

Fostul selecționer al României a recunoscut însă că dincolo de ceea ce face la sală, mișcarea în aer liber e foarte importantă pentru el. De altfel acesta le-a recomandat și altor persoane să îi urmeze exemplul.

30 de minute sunt suficiente , iar rezultatele se simt. „Fac sport în jur de 3-4 ore pe zi. După 4 sarmale ar fi bine să faceți o mișcare de 30 de minute afară, o plimbare, și este excelent”, a mai spus fostul selecționer, pentru sursa citată mai sus.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că la un moment dat, . Acesta nu doar că face mișcare, dar este atent și la alimentația sa, renunțând de altfel la unele preparate.

Ce mănâncă Victor Pițurcă

Fostul selecționer al României nu prea consumă produse din comerț și nici nu merge prin magazine. Mai exact, el preferă să mănânce doar produse de calitate, din ferma sa. Practic ouăle, laptele, dar și carnea pe care le consumă provin de la animale crescute atent.

În același timp, Victor Pițurcă a mai dezvăluit și că nu mănâncă niciodată alimente procesate. Are un meniu cât se poate de simplu, iar porțiile sunt ceva mai mici decât în mod normal.

„Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit… Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mâncare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu.

Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani”, a declarat Victor Pițurcă, citat de Sportbull.