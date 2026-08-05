Gigi Becali îl vrea cu orice preț, însă Victor Pițurcă se opune: „Nu e pentru FCSB”

ADVERTISEMENT

FCSB are probleme și în acest sezon, mai ales în atac, unde nu reușește să marcheze pe câte ocazii de gol își creează. Disperat după 2-2 cu Farul, Gigi Becali a anunțat că îi va contacta pe cei de la U Cluj pentru a se interesa de Jovo Lukic. Victor Pițurcă a auzit de intențiile patronului „roș-albaștrilor” și se opune vehement unei asemenea mutări.

Victor Pițurcă contestă eventuala mutare a lui Jovo Lukic la FCSB

După , a doua zi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Totuși, Victor Pițurcă nu recomandă această mutare. Fostul selecționer a explicat principalul motiv pentru care vârful bosniac nu va da randament odată ajuns la echipa din Capitală.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Jovo Lukic la FCSB sau Denis Drăguș?) Nu e Lukic pentru o echipă ca FCSB! În primul rând, din punct de vedere psihic, fiindcă a demonstrat practic acest lucru la Craiova. Nu a reușit acolo să se impună, a fost introdus, a jucat… El, unde a avut liniște, la Cluj, a jucat bine, a prins și echipa națională, a marcat la CM 2026, dar nu e un jucător pe stilul FCSB-ului, părerea mea”, a declarat Victor Pițurcă, pentru

Câți bani trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Jovo Lukic

Jovo Lukic, golgheterul sezonului trecut din SuperLiga României, a atras interesul mai multor formații în această vară, mai ales după ce a jucat și a marcat la CM 2026. FANATIK a aflat că U Cluj are deja pe masă o ofertă din zona Golfului, însă clubul interesat trebuie să mărească suma dacă chiar își dorește să obțină semnătura bosniacului.

ADVERTISEMENT

„Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB”, au fost cuvintele lui Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA, marți, 4 august. Ardelenii nu vor să îl lase pe Lukic să plece sub suma de Oferta înaintată de saudiți a fost însă de 2,8 milioane de dolari (adică 2,4 milioane de euro).

ADVERTISEMENT