Sport

Victor Pițurcă surprinde înainte de Bosnia – România: „E bun și un punct”. Video

Victor Pițurcă a prefațat confruntarea dintre Bosnia și România, penultima din preliminariile CM 2026. Fostul selecționer a dat un pronostic surprinzător pentru partida de la Zenica
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
14.11.2025 | 16:25
Victor Piturca surprinde inainte de Bosnia Romania E bun si un punct Video
ULTIMA ORĂ
Victor Pițurcă surprinde înainte de Bosnia - România: „E bun și un punct”. FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Victor Pițurcă (69 de ani) este unul dintre cei mai performanți selecționeri din istoria echipei naționale, pe care a calificat-o la trei turnee finale. Antrenorul este însă precaut înaintea duelului Bosnia – România, din Grupa H a preliminariilor FIFA World Cup 2026.

Pronosticul lui Victor Pițurcă pentru Bosnia – România

Victor Pițurcă știe cum e să antrenezi la echipa națională a României. El a stat pe banca „tricolorilor” în trei mandate diferite: 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. Cu el la timonă, reprezentativa noastră s-a calificat la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016. În plus, Pițurcă a dus România până în barajul de calificare la FIFA World Cup 2014.

ADVERTISEMENT

„Toate meciurile de la echipa națională sunt foarte importante. Mai ales un meci oficial pentru turneul final. Am ajuns într-un punct. Eu zis că e bun și un punct la acest joc. Am ajuns să jucăm acest meci decisiv contra Bosniei, iar din punctul meu de vedere, avem șanse reale să nu pierdem acest joc. Așa văd eu lucrurile. În momentul de față, echipa României e mai valoroasă decât echipa Bosniei.

Nu contează accidentații. Indiferent de cine intră în teren, echipa națională trebuie să câștige. Sigur, au fost meciuri mai rele din punct de vedere al rezultatelor, dar a venit această victorie importantă cu Austria, ne-a ridicat și psihic și moral. Deci acum suntem foarte bine. Asta mă face să spun că vom obține un rezultat foarte bun în Bosnia”, a declarat Victor Pițurcă.

ADVERTISEMENT
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de...
Digi24.ro
Rusia are „a doua cea mai puternică armată din lume”, susține presa de stat de la Kremlin care citează un clasament american

România, avantaj dacă ajunge în urna 2 la tragerea la sorți

Cu o victorie, România își crește considerabil șanse la locul 2, dar și la prezența în urna 2 la tragerea la sorți pentru baraj, din 20 noiembrie. Astfel, naționala lui Mircea Lucescu ar juca semifinala din baraj acasă și ar da piept cu adversari mai ușori.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"La revedere în ianuarie!" Aflat în pauza competițională, Cristi Chivu s-a decis rapid

„Și dacă vom ieși pe locul 2, vom avea meciuri grele, barajul de disputat. Cel mai bine era dacă ieșeam pe locul 1, iar jocul cu Austria spune că puteam lucrul acesta. Păcat că am pierdut puncte importante cu echipe care erau la îndemâna noastră. Mă refer în primul rând la meciul cu Bosnia, primul, ăla ne-a tras în spate foarte mult.

Dar acum avem o șansă. Un rezultat de egalitate e foarte bun, nu mai zic de o victorie. Ar fi ceva extraordinar. Ne propulsează pe locul 2. Depinde și momentul, depinde de Mircea Lucescu. Avem un avantaj aici față de echipa Bosniei. Avem un selecționer cu mare experiență. Toate atuurile cred că sunt de partea noastră”, a adăugat fostul selecționer.

ADVERTISEMENT

Meciul Bosnia – România, din penultima etapă a Grupei H din preliminariile Campionatului Mondial, este programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.

Victor Pițurcă despre Bosnia - România

Schimbarea majoră care-l privește direct pe Lionel Messi! Șefii MLS au luat o...
Fanatik
Schimbarea majoră care-l privește direct pe Lionel Messi! Șefii MLS au luat o decizie importantă pentru ultimul an de carieră al argentinianului
Oldies but Goldies, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin,...
Fanatik
Oldies but Goldies, sâmbătă, 15 noiembrie, ora 10:30! Horia Ivanovici și Andrei Vochin, ediție de colecție despre barajele disputate de echipa națională
Dinamo pregătește primul transfer al iernii. Președintele a anunțat totul: „Știu de la...
Fanatik
Dinamo pregătește primul transfer al iernii. Președintele a anunțat totul: „Știu de la Florentin Petre”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
iamsport.ro
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!