Victor Pițurcă surprinde înainte de Bosnia – România: „E bun și un punct”. Video

Victor Pițurcă (69 de ani) este unul dintre cei mai performanți selecționeri din istoria echipei naționale, pe care a calificat-o la trei turnee finale. Antrenorul este însă precaut înaintea duelului Bosnia – România, din Grupa H a preliminariilor FIFA World Cup 2026.

Pronosticul lui Victor Pițurcă pentru Bosnia – România

Victor Pițurcă știe cum e să antrenezi la echipa națională a României. El a stat pe banca „tricolorilor” în trei mandate diferite: 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014. Cu el la timonă, reprezentativa noastră s-a calificat la Euro 2000, Euro 2008 și Euro 2016. În plus, Pițurcă a dus România până în barajul de calificare la FIFA World Cup 2014.

„Toate meciurile de la echipa națională sunt foarte importante. Mai ales un meci oficial pentru turneul final. Am ajuns într-un punct. Eu zis că e bun și un punct la acest joc. Am ajuns să jucăm acest meci decisiv contra Bosniei, iar din punctul meu de vedere, avem șanse reale să nu pierdem acest joc. Așa văd eu lucrurile. În momentul de față, echipa României e mai valoroasă decât echipa Bosniei.

Nu contează accidentații. Indiferent de cine intră în teren, echipa națională trebuie să câștige. Sigur, au fost meciuri mai rele din punct de vedere al rezultatelor, dar a venit această victorie importantă cu Austria, ne-a ridicat și psihic și moral. Deci acum suntem foarte bine. Asta mă face să spun că vom obține un rezultat foarte bun în Bosnia”, a declarat Victor Pițurcă.

România, avantaj dacă ajunge în urna 2 la tragerea la sorți

Cu o victorie, România își crește considerabil șanse la locul 2, dar și la prezența în Astfel, naționala lui Mircea Lucescu ar juca semifinala din baraj acasă și ar da piept cu adversari mai ușori.

„Și dacă vom ieși pe locul 2, vom avea meciuri grele, barajul de disputat. Cel mai bine era dacă ieșeam pe locul 1, iar jocul cu Austria spune că puteam lucrul acesta. Păcat că am pierdut puncte importante cu echipe care erau la îndemâna noastră. Mă refer în primul rând la meciul cu Bosnia, primul, ăla ne-a tras în spate foarte mult.

Dar acum avem o șansă. Un rezultat de egalitate e foarte bun, nu mai zic de o victorie. Ar fi ceva extraordinar. Ne propulsează pe locul 2. Depinde și momentul, depinde de Mircea Lucescu. Avem un avantaj aici față de echipa Bosniei. Avem un selecționer cu mare experiență. Toate atuurile cred că sunt de partea noastră”, a adăugat fostul selecționer.

din preliminariile Campionatului Mondial, este programat sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 21:45.