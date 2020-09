Victor Pițurcă trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu Islanda. Îl face „praf” pe unul dintre „tricolori”

Victor Pițurcă a urmărit partida contra Austriei din Liga Națiunilor, meci în care „tricolorii” s-au impus cu 3-2. Fostul selecționer mizează pe actualul lot al naționalei și speră într-o calificare la Euro 2021.

Pițurcă a avut 3 mandate de selecționer la prima reprezentativă între 1998-1999, 2004-2009 și 2011-2014, perioadă în care a strâns 90 de meciuri pe banca tehnică. El a calificat naționala la Euro 2000, Euro 2008 și a stat pe bancă la primele partide din calificările pentru Euro 2016.

El are încredere în Mirel Rădoi, despre care spune că a făcut mai multe schimbări în bine la echipa națională. Lui Pițurcă i-a plăcut cum s-au comportat anumiți jucători, dar s-a arătat dezamăgit de prestația lui Nicușor Bancu, care trece printr-o perioadă mai puțin fastă a carierei.

Victor Pițurcă: „Am încredere în Mirel Rădoi”

Tehnicianul în vârstă de 64 de ani a analizat evoluțiile naționalei sub comanda lui Rădoi și s-a declarat mulțumit de ce a văzut: “Mirel era unul din liderii vestiarului la Steaua. La 18 ani era căpitan. A avut și șansa de a veni după Isăilă, care lăsase un lot foarte bun la tineret. Rădoi are potențial să ajungă un selecționer foarte bun. A făcut niște schimbări față de meciul cu Irlanda de Nord, s-a văzut. Înțelege repede ce trebuie să schimbe.

Aștept de la el un comportament cum a fost la meciul cu Austria, contra nord-irlandezilor a fost mai pasiv, puteam să evităm golul egalizator, trebuia să fie mai implicat în ultimele 20 de minute. Echipa a fost coerentă când a recuperat mingea. Au jucat rapid pe devieri, au avut execuții ca la carte. Golurile au făcut diferența. Austriecii au fost prinși descoperiți, au jucat lejer, nu cred că îi știau bine pe jucătorii români, dar asta nu contează, rezultatul este important. Rădoi a găsit soluții și în compartimentul median, Crețu este o soluție bună, joacă într-o poziție extrem de dificilă și face o treabă bună acolo.”

Impresionat de Alibec, îl critică pe Bancu

Victor Pițurcă a fost impresionat de atitudinea arătată de jucători și a lăudat implicarea în joc a lui Denis Alibec, iar în opinia sa defensiva este dependentă de doi jucători.

„Dacă Alibec si Maxim au depus un astfel de efort fizic, rezultatul nu putea fi decât unul pozitiv. Pe Alibec nu l-am mai văzut să joace așa, dacă va continua pe acest drum, va ajunge departe, poate juca oriunde. Grigore si Chircheș sunt cuplul perfect pentru națională în centrul liniei defensive. Nu mă pot gândi la cineva care să îi poată înlocui.”

Fostul selecționer consideră că Mario Camora este o soluție pentru echipa națională și s-a declarat dezamăgit de prestațiile lui Nicușor Bancu: „Aici Mirel știe ce este de făcut. Personal, consider că Mario Camora ar fi un plus pentru echipă, noi nu avem pe partea stângă un fundaș veritabil. Bancu a jucat slab și la națională, dar și sub comanda mea la Craiova. El este fundaș lateral stânga de meserie, nu poate evolua pe altă poziție, ai oameni mult mai potriviți în zonele avansate precum Coman sau Mihăilă”.

Fostul selecționer trage un semnal de alarmă pentru barajul cu Islanda

Deși victoria contra Austriei a adus un plus de speranță pentru toți suporterii în vederea barajului cu Islanda, Pițurcă rămâne rezervat înaintea meciului decisiv, care se va dipsuta pe 8 octombrie, în deplasare.

„Pentru Rădoi si echipă a fost o victorie importantă contra Austriei, un adversar bun care a învins Norvegia, dar să nu exagerăm, au avut și absențe importante în prima echipă precum David Alaba, însă doar rezultatul contează la final. Abordarea contra Islandei va fi total diferită. Islanda va juca altfel decât a făcut-o Austria, vor avea un joc fizic, intens, este un meci de baraj, cu o altă miză. Ai noștri trebuie să mențină același nivel, atât fizic cât și psihic”, a declarat Pițurcă pentru Digisport.