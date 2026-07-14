Sport

Victor Pițurcă, uluit de situația de la Dinamo: „E de neînțeles ce se întâmplă acolo”

A mai rămas mai puțin de o săptămână până la startul campionatului, iar Victor Pițurcă a analizat șansele echipelor din SuperLiga. Fostul selecționer e șocat de ceea ce se întâmplă la Dinamo
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
14.07.2026 | 17:38
Victor Piturca uluit de situatia de la Dinamo E de neinteles ce se intampla acolo
EXCLUSIV FANATIK
Victor Pițurcă, uluit de situația de la Dinamo: „E de neînțeles ce se întâmplă acolo” FOTO: Fanatik
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Victor Pițurcă (70 de ani) așteaptă cu sufletul la gură sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Fostul selecționer a vorbit despre șansele la titlu pe care le au echipele mari din România. Surprinzător, Pițurcă este încântat de FCSB, chiar dacă nu a făcut încă spectacol pe piața transferurilor, și dezamăgit de marea rivală a roș-albaștrilor, Dinamo.

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Campion al României ca antrenor cu Steaua în 2001, Victor Pițurcă privește relaxat lupta la titlu din SuperLiga. Totuși, fostul selecționer este curios să afle ce se va întâmpla în noul sezon. Pițurcă se așteaptă ca Universitatea Craiova să își apere cu succes titlul de campioană, pentru care se va bate, cel mai probabil, cu FCSB. În schimb, antrenorul în vârstă de 70 de ani nu o vede bine pe Dinamo. 

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Craiova cred că e în continuare favorita la titlu și iată că au câștigat și Supercupa. Nu știu ce se întâmplă cu FCSB și cum va arăta jocul echipei. Asta e valabil și pentru Rapid. Dinamo cred că a scăzut mult pentru că a pierdut cei mai buni jucători. E de neînțeles ce se întâmplă la Dinamo. Sunt niste oameni care investesc acolo milioane de euro și nu înțeleg cum pierd jucători liberi. Nu se poate așa ceva. Se întâmplă ceva cu conducerea lui Dinamo.

Dacă ai 3-4 jucători valoroși, cu 1-2 ani înainte negociezi prelungirea contractelor să nu plece liberi, faci tot posibilă să rămână. Mi se pare o mare problemă. FCSB și cu actualul lot se poate bate la campionat. Să fim serioși, nu e nicio echipă să spui că nu îi poți face față. Și Craiova a avut probleme cu U Cluj și nu trebuie nici ei neglijați mai ales că au reușit un rezultat bun cu Dinamo Kiev”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Pițurcă îl așteaptă la FCSB pe Denis Drăguș. Ce spune despre plecarea lui Olaru

Darius Crede că transferul lui Darius Olaru la Royale Union St. Gilloise, anunțat în exclusivitate de FANATIK, va fi o mare pierdere pentru FCSB. Totuși, antrenorul în vârstă de 70 de ani e convins că plecarea lui Olaru va putea fi suplinită de Denis Drăguș. FANATIK a anunțat că atacantul își va încheia socotelile cu Trabzonspor și va da curs ofertei lui Gigi Becali.

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„Olaru e pierdere foarte importantă pentru FCSB pentru că era liderul echipei alături de Tănase. Coman a plecat într-un campionat mai slab dar nu se impune și nu știu când de bine e să se întoarcă în România. Și el și Drăguș sunt jucători foarte valoroși, de echipa națională și sigur că ar crește mult valoarea FCSB-ului. Au un lot destul de bun, vor mai veni jucători, dar depinde cine”, a adăugat fostul selecționer al României.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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