Victor Pițurcă, uluit de situația de la Dinamo: „E de neînțeles ce se întâmplă acolo”

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Victor Pițurcă (70 de ani) așteaptă cu sufletul la gură sezonul 2026-2027 din SuperLiga. Fostul selecționer a vorbit despre șansele la titlu pe care le au echipele mari din România. Surprinzător, Pițurcă este încântat de FCSB, chiar dacă nu a făcut încă spectacol pe piața transferurilor, și dezamăgit de marea rivală a roș-albaștrilor, Dinamo.

Radiografia lui Victor Pițurcă înainte de restarul SuperLigii. Vești proaste pentru Dinamo

Campion al României ca antrenor cu Steaua în 2001, Victor Pițurcă privește relaxat lupta la titlu din SuperLiga. Totuși, fostul selecționer este curios să afle ce se va întâmpla în noul sezon. Pițurcă se așteaptă ca Universitatea Craiova să își apere cu succes titlul de campioană, pentru care se va bate, cel mai probabil, cu FCSB. În schimb, antrenorul în vârstă de 70 de ani

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„ . Nu știu ce se întâmplă cu FCSB și cum va arăta jocul echipei. Asta e valabil și pentru Rapid. Dinamo cred că a scăzut mult pentru că a pierdut cei mai buni jucători. E de neînțeles ce se întâmplă la Dinamo. Sunt niste oameni care investesc acolo milioane de euro și nu înțeleg cum pierd jucători liberi. Nu se poate așa ceva. Se întâmplă ceva cu conducerea lui Dinamo.

Dacă ai 3-4 jucători valoroși, cu 1-2 ani înainte negociezi prelungirea contractelor să nu plece liberi, faci tot posibilă să rămână. Mi se pare o mare problemă. FCSB și cu actualul lot se poate bate la campionat. Să fim serioși, nu e nicio echipă să spui că nu îi poți face față. Și Craiova a avut probleme cu U Cluj și nu trebuie nici ei neglijați mai ales că au reușit un rezultat bun cu Dinamo Kiev”, a declarat Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Pițurcă îl așteaptă la FCSB pe Denis Drăguș. Ce spune despre plecarea lui Olaru

Darius Crede că , anunțat în exclusivitate de FANATIK, va fi o mare pierdere pentru FCSB. Totuși, antrenorul în vârstă de 70 de ani e convins că plecarea lui Olaru va putea fi suplinită de Denis Drăguș. FANATIK a anunțat că

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„Olaru e pierdere foarte importantă pentru FCSB pentru că era liderul echipei alături de Tănase. Coman a plecat într-un campionat mai slab dar nu se impune și nu știu când de bine e să se întoarcă în România. Și el și Drăguș sunt jucători foarte valoroși, de echipa națională și sigur că ar crește mult valoarea FCSB-ului. Au un lot destul de bun, vor mai veni jucători, dar depinde cine”, a adăugat fostul selecționer al României.