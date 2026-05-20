Victor Pițurcă, veste îmbucurătoare despre starea de sănătate a lui Adrian Bumbescu: „Nu e nimic grav!". Exclusiv

Adrian Bumbescu a fost dus de urgență la Spitalul Militar, fiind suspect de atac vascular cerebral (AVC). Victor Pițurcă, colegul său din generația Steaua 86, a oferit detalii îmbucurătoare despre starea lui de sănătate
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
20.05.2026 | 19:09
Adrian Bumbescu (66 de ani) i-a speriat groaznic pe fanii fotbalului românesc și mai ales pe cei ai Stelei. El s-a simțit foarte rău în cursul dimineții de miercuri, 20 mai, și a ajuns de urgență la Spitalul Militar, fiind suspect de AVC. După analize, s-a constatat că nu ar fi fost vorba despre ceva atât de grav, iar Victor Pițurcă (70 de ani) a oferit detalii îmbucurătoare pentru FANATIK despre starea de sănătate a fostului său coleg de la Steaua.

Victor Pițurcă, ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Bumbescu. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fostul jucător al Stelei

Adrian Bumbescu s-a mai confruntat cu probleme de sănătate și în trecut, însă de această dată colegii săi s-au speriat teribil, mai ales că inițial era suspectat un atac vascular cerebral (AVC). În funcție de severitatea AVC-ului, pacientul poate rămâne cu sechele motorii sau chiar să-i provoace decesul.

Totuși, spre bucuria tuturor, medicii de la Spitalul Militar au constatat că nu a fost vorba despre un astfel de diagnostic. Victor Pițurcă a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cum se simte fostul său coleg și care a fost motivul pentru care a ajuns la spital: „Totul este bine, am vorbit la telefon. E deja acasă de câteva ore, nici nu cred că i-au dat tratament de la Militar. A luat o pastilă de codeină și s-a simțit un pic rău. Zicea pe la urechi, la ochi. Nu e nimic grav”, a fost anunțul liniștitor al lui Victor Pițurcă pentru FANATIK.

Ce au declarat medicii de la Spitalul Universitar despre situația lui Adrian Bumbescu

Medicii de la Spitalul Militar l-au ținut sub investigații timp de câteva ore, însă într-un final s-a constatat că viața lui Adrian Bumbescu nu este pusă în pericol, așa că nu ar avea de ce să se interneze. Analizele sale au ieșit bune pentru vârsta sa, atât la nivel neurologic, cât și la nivel cardiac.

„Este în UPU, Unitatea de Primiri Urgențe. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular cerebral. Este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace, care sunt rezonabile”, a transmis Spitalul Militar, conform gsp.ro.

Ce este codeina, medicamentul pe care Adrian Bumbescu l-ar fi luat înainte să i se facă rău

Codeina este un medicament din clasa opioidelor, utilizat în principal pentru calmarea durerilor ușoare și moderate. Codeina este găsită deseori și în siropurile de tuse, deoarece efectele sale ajută la oprirea expectorațiilor. Ajunsă în organism, o parte din pastila de codeină se transformă în morfină, care ajută la producerea efectului.

Ca efecte adverse, codeina poate da stări de somnolență, amețeală, greață sau senzație de confuzie. Un aspect important ar fi acela că poate provoca dependentă dacă este folosită necorespunzător și pe termen lung, iar în doze mari poate încetini respirația. Asocierea cu alcool sau alte medicamente sedative poate fi extrem de periculoasă.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
