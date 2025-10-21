Victor Pițurcă vs Adrian Mititelu în instanță! Ce a decis ICCJ în procesul de 7 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Lovitură dură pentru Adrian Mititelu: Victor Pițurcă a câștigat definitiv bătălia importantă în instanță în dosarul de faliment al vechii societăți Fotbal Club U Craiova SA. Instanța a respins apelul patronului de la FCU Craiova, iar fostul selecționer are prioritate în recuperarea creanțelor.

Adrian Mititelu a pierdut procesul cu Victor Pițurcă

Înalta Curte de Casație și Justiție a României a decis să respingă apelul lui Adrian Mititelu vizavi de

creanțelor în dosarul de faliment al FC U Craiova SA. Adrian Mititelu a contestat decizia la Curtea de Apel, însă tentativa sa a fost respinsă.

Răspunsul Instanței a fost următorul: „Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta Fotbal Club U Craiova S.A. (în faliment), prin lichidator judiciar Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L., împotriva sentinţei civile nr. 50 din 27 iunie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Irevocabilă”.

Miză de 9 milioane de euro pentru Adrian Mititelu

Adrian Mititelu a depus această contestație prin care solicita ca o sumă de aproximativ 46 de milioane de lei (echivalentul a 9 milioane de euro) să fie recunoscută drept creanță certă și garantată. Prin această mișcare, el urmărea să obțină prioritate la plată în fața celorlalți creditori, inclusiv față de Victor Pițurcă, principalul creditor al clubului, înscris cu o creanță de 7 milioane de euro.

Judecătorul sindic, din decizia din 8 mai, a respins în mare parte solicitarea lui Adrian Mititelu, admițând doar o mică parte a creanței, aproximativ 4 milioane de lei (circa 800.000 de euro), ca fiind pură și simplă. Restul sumei a fost respins pe motiv că este încă supusă unei condiții suspensive.

Dacă judecătorul sindic ar fi dat dreptate contestației lui Mititelu, acesta ar fi obținut prioritate la plata creanței, crescându-și semnificativ șansele de a încasa întreaga sumă solicitată. În prezent, Victor Pițurcă rămâne principalul creditor, cu o parte mult mai mare din creanța recunoscută.

Decizia are un impact direct asupra modului în care vor fi distribuite fondurile disponibile, iar restul activelor rămase după faliment continuă să fie obiectul disputelor dintre principalii creditori, cu Victor Pițurcă în fruntea celor care așteaptă să primească sume importante după falimentul clubului.

Ce a contestat Adrian Mititelu

Adrian Mititelu, fondatorul clubului, și soția sa, Ileana, susțin că au dreptul să recupereze aproape 46 de milioane de lei, sumă care ar reprezenta compensații pentru terenuri și bunuri pe care le-au transferat clubului.

Ei cer ca această sumă să fie recunoscută drept creanță garantată, adică prioritară la plată, și nu doar ca creanță chirografară, fără garanții, plătibilă doar dacă mai rămân bani după ceilalți creditori.

Mititelu afirmă că instanțele au recunoscut dreptul clubului, și implicit al familiei sale, de a primi bani pentru un teren de 43 de hectare preluat de stat. În plus, familia susține că a transferat către club și alte bunuri, fără a fi compensată integral, ceea ce le-ar conferi statutul de creditori garantați.

Miză de 7 milioane de euro pentru Victor Pițurcă

Miza lui Victor Pițurcă a fost uriașă în acest proces, anume recuperarea sumei de 31.087.799,90 lei, adică aproape 7 milioane de euro (mai exact 6.964.893 euro), calculată la cursul BNR de 4,4635 lei/1 euro, stabilit la data de 9 aprilie 2014, ziua declarării falimentului SC Fotbal Club U Craiova SA.

Suma provine din clauza activată de Pițurcă după ce contractul său a fost reziliat de Mititelu în 2011. Această dispută a fost, practic, evenimentul care a dus la dezafilierea Universității Craiova. Fostul selecționer deține 50,388% din totalul masei credale, care se ridică la 61.697.355,88 lei (peste 13 milioane de euro), și 93,228% din creanțele salariale, adică 33.346.011,32 lei (echivalentul a 7,5 milioane de euro).

Potrivit specialiștilor în faliment și insolvență, Pițurcă a urmărit ca Mititelu să nu fie trecut cu creanță garantată, deoarece acest lucru i-ar diminua șansele de a-și recupera integral banii. Cu alte cuvinte, dacă Mititelu ar urca în clasamentul creditorilor, Pițurcă ar coborî, pierzându-și astfel statutul de președinte al comitetului creditorilor Fotbal Club U Craiova SA.

Creanțele FC U Craiova SA ajung la aproape 62 milioane lei

În urma actualizării din 28 martie 2024, valoarea totală a creanțelor înregistrate în tabelul actualizat la 28 martie 2024 ajunge la 61.697.355,88 lei