Victor Ponta a anunțat când va reveni starea de urgență. Ce măsuri ar fi luat fostul premier

Victor Ponta dă o veste îngrijorătoare pentru români. Fostul premier a precizat că ne putem aștepta la un ”lockdown” după alegerile parlamentare.

”Înainte de 6 decembrie nu va fi stare de urgență. Apoi, ne putem aștepta la un lockdown,” a declarat Ponta la Antena3, luni seară.

Liderul partidului Pro România se așteaptă la o criză economică uriașă în 2021, una asemănătoare cu cea din 2010.

”Primele luni din 2021 vor arată ca cele din 2010 când a fost criză mondială. E rău că nu știm cât va dura criza sanitară. Partea bună e că Europa a relaxat anumite împrumuturi. Întrebarea este ce faci cu acei bani”, a declarat Victor Ponta.

Ponta susține că dacă era în locul lui Ludovic Orban ar fi luat câteva măsuri diferite. ”Aș fi deschis școlile. Nu aș fi făcut alegerile locale,” a precizat liderul Pro România.

Recent, Victor Ponta a adus acuze grave Guvernului pentru modul cum sunt impuse anumite restricții.

„Asta se doreste, sa uitam ca suntem romani, sa nu mai avem religie, scoala, identitate. Nu putem sa facem alegeri, dar sa nu avem voie sa ne sarbatorim sfintii. Eu cred ca e un semnal pe care ar trebui sa-l auzim. Eu cred ca trebuie toti sa protejam Romania, chiar in conditii de pandemie. Restrictiile sunt aberante. De ce eu, daca am buletin de Bucuresti am voie, iar cei de Arges sau Ilfov nu au voie? Bucurestiul nu e un oras inchis, deocamdat”, a spus Victor Ponta.

Simt, ca orice roman, ca este un asalt asupra traditiilor romanesti si economiei romanesti, asupra a ceea ce ne tine de atata timp impreuna. Mi-as da buletinul meu de Bucuresti unui credincios venit de departe si nu poate sa ajunga la racla, desi nu stiu daca am voie.

Atata timp cat primul ministru si presedintele ne spun ca putem sa organizam alegeri cu 18 milioane de oameni, nu ne pot spune ca nu putem sa ne sarbatorim sfintii. Am inteles ca nu s-au facut manifestarile clasice de Ziua Armatei, dar nu trebuie sa uitam de militari, de veterani, de rezervisti.”, a adăugat Victor Ponta.

