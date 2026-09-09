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Victor Ponta a făcut o excursie la mii de kilometri de România. Fostul premier a defilat cu tricolorul alături de sportivii români la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, organizate în Kârgâzstan. Evenimentul a avut loc la Bishkek Arena, iar în tribuna oficială s-au aflat Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Aleksandr Lukașenko și alți lideri politici.

Victor Ponta a defilat cu tricolorul în Kârgâzstan! Ce căuta fostul premier la evenimentul urmărit de Vladimir Putin

Ponta nu a mers, după cum chiar el a declarat, în Kârgâzstan într-o misiune oficială a statului român. susține că a ajuns la eveniment la invitația unor membri ai delegației României. A apărut alături de sportivi și a purtat tricolorul la ceremonia de deschidere. Ponta a precizat ulterior că nu știa cine urma să se afle în tribuna oficială și că nu a avut întâlniri cu reprezentanții Rusiei. „Am fost invitat de o parte dintre sportivii români din delegație”, a precizat acesta, conform HotNews.

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Jocurile au venit într-o perioadă în care Bishkek a devenit un punct de întâlnire pentru mai mulți dintre cei mai influenți lideri ai Eurasiei. În aceeași perioadă s-a desfășurat și summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai. , Narendra Modi, Recep Tayyip Erdogan, Aleksandr Lukașenko și alți lideri au ajuns în Kârgâzstan. Mai mulți dintre ei au asistat și la ceremonia Jocurilor. Xi Jinping s-a aflat la summit, însă Reuters a relatat că liderul Chinei nu a participat la deschiderea competiției.

Ce sunt Jocurile Nomazilor, competiția la care Victor Ponta a defilat cu tricolorul

Competiția din Kârgâzstan este una despre care se știu foarte puține lucruri în Europa. Jocurile Mondiale ale Nomazilor au fost organizate pentru prima dată în 2014. Proiectul a fost creat pentru promovarea sporturilor și tradițiilor popoarelor nomade din Asia Centrală. Primele trei ediții au avut loc în Kârgâzstan, după care evenimentul a ajuns în Turcia, în 2022, și în Kazahstan, în 2024.

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Lista probelor este departe de ceea ce vedem la Jocurile Olimpice. Kok-boru este una dintre atracțiile principale și presupune o confruntare între două echipe de călăreți. În program apar și lupte călare, curse de cai, tir cu arcul călare și mai multe stiluri tradiționale de lupte. Sunt organizate însă și concursuri de sumo, skandenberg, trasul frânghiei sau diferite probe de forță.

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La prima ediție au fost 583 de sportivi din numai 19 țări. În 2024, la Astana, numărul participanților ajunsese la aproximativ 2.800, din 89 de țări, iar în 2026 organizatorii au vorbit despre un total de 3.000 de participanți. La ceremonia de deschidere au fost reprezentate peste 100 de țări.

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România nu se află nici ea la prima participare. La ediția precedentă, delegația tricoloră a avut aproximativ 40 de sportivi. Românii au intrat în concurs la discipline precum tir cu arcul, tir cu arcul călare, kuresh, ordo sau skandenberg.