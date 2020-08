Victor Ponta acuză PSD-ul condus de Marcel Ciolacu că face blaturi cu PNL, pentru a-l salva pe Ludovic Orban

Victor Ponta a răbufnit în ziua Congresului PSD, fiind de părere că Marcel Ciolacu face blat cu PNL.

Liderul Pro România le-a cerut social-democraților să iasă din sfera de influență a oamenilor lui Dragnea.

Ponta îi critică pe cei din PSD pentru că au ales să facă blaturi cu cei din PNL, așa cum făceau și în epica Dragnea.

Liviu Dragnea, acuzată ca și-a păstrat influența și oamenii în interiorul PSD

Ponta l-a apărat și pe Eugen Teodorovici, cel care se consideră adevăratul lider al partidului. Cu toate acestea, Teodorovici este ignorat total, semn că partidul e departe de o reformă reală.

„Vă spun eu , în numele alegătorilor social democrați : OPRIȚI BLATURILE CU PNL!!! Haideți să îi dăm jos #ACUM !

PRO România s-a format ca o reacție naturală și necesară la “dragnizarea” conducerii PSD, la distrugerea imaginii de competență guvernamentală și interes față de oameni/ și la nevoia unei politici sociale dar și liberale în economie care să ducă la dezvoltarea țării (așa cum a fost în 2001-2004 și în 2012-2015)!

Eu am fost exclus din PSD pentru că nu am votat moțiunea de cenzură contra lui Sorin Grindeanu / iar cei care l-au dat afară atunci pe Sorin îl lauda acum ipocrit și îi zâmbesc fals din banca în care stau împreună / eu am apreciat mereu ideile de reformă și modernizare ale lui Vasile Dâncu – cei care îl urasc și disprețuiesc pentru că a scris mai multe cărți decât au citit ei vreodata îi zâmbesc la fel de fals ca și lui Sorin – tot de lângă el / sper pentru amândoi să nu uite istoria ca să nu o repete!

PSD a votat Guvernul Orban PNL și toate legile aberante ale acestuia/ PSD ține în viața acest guvern incompentent și corupt / acum au făcut o Moțiune de cenzură care apare și dispare ca Fata Morgana / iar “conservele” securiste care au votat în Noiembrie Guvernul Orban PNL sunt tot în conducerea PSD – gata să mai vândă o dată “la ordin” voturile pentru salvarea lui Orban!

Haideți să dam jos Guvernul Orban – pentru binele tuturor românilor!

Noi suntem ProRomânia – și ținem doar cu România!

PS – cred că modul în care a fost tratat Eugen Teodorovici arată că PSD a rămas, din păcate, sub influența oamenilor și culturii politice din Epoca Dragnea ! Daca doar se “vopsește gardul” cu Grindeanu și Dâncu – dar “înauntru e tot leopardul ( adica hiena) din ultimii ani) va fi greu să avem curând o Stânga Modernă și Unită!”, a scris Ponta pe Facebook.