Victor Ponta anunță că a depus și el plângere împotriva Elenei Lasconi: „Faimoasele fotografii sunt niște fake-uri. Operațiune rusească”

Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale, anunță că a depus și el care arată o

Victor Ponta, acuzații dure în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi

Mai mult, fostul premier lansează acuzații dure și susține că, de fapt, în spatele acestui scandal s-ar afla echipa de campanie a lui Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare la prezidențiale. Victor Ponta mai spune că totul ar fi fost planificat ca o „operațiune rusească”.

ADVERTISEMENT

„Faimoasele fotografii sunt niște fake-uri pentru simplu motiv că nu m-am întâlnit niciodată cu Nicușor Dan în niciun loc privat. Nu m-am întâlnit cu Florian Coldea în ultimii ani. M-am întâlnit în calitatea mea de prim-ministru, dar nu în chestiuni private.”, a declarat Victor Ponta, în cadrul unei conferințe de presă.

Candidatul la Cotroceni a jurat din nou pe Biblie că nu s-a văzut cu cei doi. Totodată, Victor Ponta susține că are informații potrivit cărora în spatele scandalului s-ar afla compania de marketing politic Kensington Communication, care colaborează cu PNL pentru promovarea lui Crin Antonescu.

ADVERTISEMENT

„Au folosit-o pe doamna Lasconi”

Fostul premier a menționat numele consultantului politic Bogdan Popescu. „Această mizerie a fost pusă la punct de către Bogdan Popescu și firma Kesington care lucrează cu Crin Antonescu. Ei au dat Elenei Lasconi aceste poze false.

De altfel, Bogdan Popescu s-a ocupat de campania Elenei Lasconi după ce aceasta a pierdut sprijinul USR. În acest fel au folosit-o pe doamna Lasconi, așa cum au folosit-o, în campania trecută, cu acele poze false despre un alt candidat, despre Mircea Geoană”, a adăugat acesta.

ADVERTISEMENT

Victor Ponta susține că de pierdut vor avea Crin Antonescu și lidera USR. Fostul premier mai spune că el se consideră cel mai atacat candidat la prezidențiale, dar că va lupta „cu acest sistem”.

ADVERTISEMENT

„Ca să încheiem acest moment absolut penibil pentru campania electorală, vă voi pune la dispoziție și expertize tehnice, atât cât am putut noi, dar cu siguranță DIICOT poate dovedi în cel mai scurt timp că este vorba despre poze fake. Am depus online plângerea la DIICOT. Am făcut plângere la CNA pentru ca Mihai Gâdea și A3 sunt complici”, mai spune Victor Ponta.

Candidatul independent la prezidențiale a adăugat că „această operațiune rusească, ca metodă, a început exact în același moment cu votul în diaspora”.