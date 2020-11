Victor Ponta, atac dur la adresa președintelui Iohannis! „O să ne închidă în decembrie”

Fostul premier, Victor Ponta nu a ezitat și a lansat un atac dur la adresa președintelui Klaus Iohannis! Liderul Pro România a ținut să explice că nu toți au o vină pentru tragedia de la Piatra Neamț, „ci doar cei care se ocupă în ultima vreme”.

Cel care deschide lista formațiunii la București, pentru Camera Deputaţilor din partea partidului Pro România a pus tunurile pe șeful statului. „Despre Piatra Neamț ce am aflat? Îmi dau eu demisia!

Mi-a cerut demisia domnul Iohannis? Că mie mi-a mai cerut-o acum 5 ani. (…) Nu avem toți o vină, o vină o au cei care se ocupă în ultima vreme”

Cum l-a atacat Victor Ponta pe Klaus Iohannis!

Atunci când a fost chestionat despre felul în care guvernul Orban a gestionat pandemia de coronavirus, Ponta a ținut să-și exprime nemulțumirea.

Mai mult de atât, acesta nu înțelege de ce Executivul vrea să închidă lumea în case după alegerile parlamentare, mai ales că atunci sunt sărbătorile de iarnă.

„Școlile le ținem închise, orașele nu stiu pe ce criteriu le inchid, nu cred că asta e soluția. Ne-au mai închis în vară 3 luni și a venit al doilea val.

Cred că trebuie să testeze. Faptul că nu testează, de fapt ei perpetuează pandemia. Eu dacă eram prim ministru nu as fi închis orașe întregi, as fi mers pe focar și as fi testat. (…)

Atunci când faci teste multe, cum fac celelalte țări, la început vei avea foarte multe cazuri, 20 de mii, dar dai prost la alegeri. (…)

Ai noștri le țin din teste, fac mai puține teste. La noi ies 50 la sută pentru că nu fac suficiente teste. (…) O să ne închidă exact în decembrie, când vrem să stăm și noi cu familiile, să mergem la cumpărături, când vin românii din diaspora”, a precizat Victor Ponta.

De asemenea, potrivit lui Ponta, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, acesta ăși dorește să organizeze un protest față de menținerea școlilor închise.

„Nu vreau voturi, vreau copiii mei să meargă la școală. Nu obligatoriu, dacă nu vrei să îl duci la școală. După 6 decembrie voi conduce mișcarea părinților împotriva guvernului Orban, dar eu sper ca după 6 decembrie să nu mai fie guvernul Orban”, a mai spus Ponta la România TV.

