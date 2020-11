Victor Ponta atacă Guvernul Orban: ”Oamenii mor pentru că nu sunt testați la timp.” Acuzații grave despre numărul de cazuri

Victor Ponta iese la atac și face acuzații grave la adresa Guvernului Orban. Liderul Pro România a găsit și o explicație pentru faptul că nu se mai depășește pragul de 10.000 de infectări pe zi.

”S-a decis politic să rămânem sub 10.000 de cazuri până pe 6 decembrie”, a scris Ponta pe Facebook.

Mesajul fostului premier este lung și plin de afirmații dure. Acesta afirmă chiar și faptul că se moare pentru că oamenii ”nu sunt testați la timp”.

Victor Ponta, despre Guvernul Orban: ”Manipuleaza datele testelor făcute în sistemul public”

Liderul Pro România consideră că Guvernul refuză să testeze oamenii ca să nu fie afectatată ”propaganda pentru alegerile din 6 decembrie”.

Victor Ponta explică în mesajul său și de ce crede că au fost interzise testele rapide din farmacii.

“Romanii se imbolnavesc si isi pierd viata pentru ca NU sunt testati la timp ! In Constanta si in toata tara – la fel! In schimb sunt blocati in case – scolile si HORECA sunt pustiite!

In Romania Guvernul REFUZA sa testeze oamenii – ca sa nu afecteze propaganda pentru Alegerile din 6 Decembrie! S-a “decis” politic – ramanem sub 10.000 de cazuri pana pe 6 Decembrie/ si, pentru a atinge acest obiectiv mincinos nu se testeaza / sau se manipuleaza datele testelor facute in sistemul public!

Ca romanii sa nu distruga aceasta minciuna oficiala – de ieri s-a interzis comercializarea in farmacii a testelor rapide / desi aceste teste rapide sunt recomandate de Comisia Europeana si folosite in toate tarile !!!

Interzicerea comercializarii testelor rapide are 2 explicatii : sa impiedice romanii sa se testeze mai mult / si sa-i oblige pe oameni, daca isi permit, sa mearga la o clinica privata ( cost 400 ron) in loc sa faca un test rapid mai ieftin si mai simplu ( 60 ron)!

Intre timp la Constanta oamenii mor in casa! Am anuntat foarte clar ca noi, PRO Romania, vom introduce Programul National gratuit de Testare / si, in acest fel, putem sa deschidem scolile si HORECA – si sa limitam carantinarea!, a scris Victor Ponta pe Facebook.