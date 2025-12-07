News

Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern după eșecul lui Drulă de la Primăria Capitalei: „Sunt răi pentru România”

Victor Ponta cere ca USR să fie eliminat de urgență din Guvernul României după scorul obținut de Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei
Raluca Alexe
07.12.2025 | 22:22
Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern dupa esecul lui Drula de la Primaria Capitalei Sunt rai pentru Romania
Victor Ponta cere ca USR să fie eliminat din Guvern după eșecul lui Drulă de la Capitală / sursa: colaj Fanatik, Hepta
ADVERTISEMENT

Fostul premier Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern după eșecul partidului resimțit prin scorul obținut de Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei. El consideră că partidul are doar 10% la nivel național, lucru ce nu justifică prezența lor în guvernarea țării.

Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern

Ponta a recunoscut că și-ar fi dorit ca Daniel Băluță să câștige alegerile generale, însă nu consideră că Ciprian Ciucu va fi un primar rău. Despre USR, fostul prim-ministru a spus că, deși deține cele mai importante ministere din țară, ei nu beneficiază de susținerea poporului român. De asemenea, el a dat un sfat și celor două partide – PSD și PNL, pentru viitorul guvernării.

ADVERTISEMENT

„Dacă se confirmă exit-poll-urile, felicitări domnului Ciucu. Eu aș fi vrut să fie Daniel Băluță. Ciucu nu va fi un primar rău. Simion a făcut o șmecherie, în loc să vorbească cu Călin Georgescu să pună un candidat serios, s-a dus la Maricel Păcuraru”, a declarat Victor Ponta la RTV.

Eșecul lui Drulă la Primăria Capitalei îi poate costa guvernarea

El a spus că USR nu mai poate rămâne la putere, date fiind acest cifre, iar principalele partide de guvernământ să ia o decizie referitoare la continuitatea partidului în coaliție.

ADVERTISEMENT
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri,...
Digi24.ro
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Diferență de 6 procente între primele două locuri, cum arată clasamentul

Dar cel mai important lucru USR a ieșit pe locul IV. Un partid de pe locul 4, are cele mai importante pârghii de putere din România. Indiferent de propagandă, ei nu sunt susținuți de poporul român și trebuie scoși de la putere. Cei de la PSD și PNL trebuie să aibă curaj și să nu se mai lase călăriți și subjugați de cineva care are 10%”, a spus Ponta la RTV.

ADVERTISEMENT
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digisport.ro
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu

Potrivit exit poll-urilor, Ciprian Ciucu a obțin ut circa 32% dintre voturile bucureștenilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a adunat 26% dintre opțiunile de vot. Pe locurile următoare sunt situați Anca Alexandrescu, candidat independent care a beneficiat de susținerea AUR și PNȚCD, cu 21%, și Cătălin Drulă, de la USR, cu doar circa 13%.

Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e...
Fanatik
Rezultate parțiale București 2025. Exit Poll și primele date oficiale BEC. Cine e noul primar și marele învins
Traian Băsescu dă cărțile pe față! Ce lider PSD l-ar fi trădat pe...
Fanatik
Traian Băsescu dă cărțile pe față! Ce lider PSD l-ar fi trădat pe Daniel Băluță: „A făcut joc dublu”
Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce a aflat că a pierdut alegerile...
Fanatik
Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce a aflat că a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Voi face ce am promis”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case,...
iamsport.ro
Viciul care l-a adus pe Radu Banciu în pragul ruinei: 'Am pierdut case, averi, tot! Nu mai aveam nimic'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!