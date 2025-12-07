Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern după eșecul lui Drulă de la Primăria Capitalei: „Sunt răi pentru România”

ADVERTISEMENT

Fostul premier Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern după eșecul partidului resimțit prin scorul obținut de Cătălin Drulă la alegerile pentru Primăria Capitalei. El consideră că partidul are doar 10% la nivel național, lucru ce nu justifică prezența lor în guvernarea țării.

Victor Ponta cere eliminarea USR din Guvern

Ponta a recunoscut că și-ar fi dorit ca Daniel Băluță să câștige alegerile generale, însă nu consideră că Ciprian Ciucu va fi un primar rău. Despre USR, fostul prim-ministru a spus că, deși deține cele mai importante ministere din țară, ei nu beneficiază de susținerea poporului român. De asemenea, el a dat un sfat și celor două partide – PSD și PNL, pentru viitorul guvernării.

„Dacă se confirmă exit-poll-urile, felicitări domnului Ciucu. Eu aș fi vrut să fie Daniel Băluță. Ciucu nu va fi un primar rău. Simion a făcut o șmecherie, în loc să vorbească cu Călin Georgescu să pună un candidat serios, s-a dus la Maricel Păcuraru”, a declarat Victor Ponta la RTV.

Eșecul lui Drulă la Primăria Capitalei îi poate costa guvernarea

El a spus că USR nu mai poate rămâne la putere, date fiind acest cifre, iar principalele partide de guvernământ să ia o decizie referitoare la continuitatea partidului în coaliție.

Dar cel mai important lucru USR a ieșit pe locul IV. Un partid de pe locul 4, are cele mai importante pârghii de putere din România. Indiferent de propagandă, ei nu sunt susținuți de poporul român și trebuie scoși de la putere. Cei de la PSD și PNL trebuie să aibă curaj și să nu se mai lase călăriți și subjugați de cineva care are 10%”, a spus Ponta la RTV.

Potrivit exit poll-urilor, Ciprian Ciucu a obțin ut circa 32% dintre voturile bucureștenilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Candidatul PSD, Daniel Băluță, a adunat 26% dintre opțiunile de vot. Pe locurile următoare sunt situați Anca Alexandrescu, candidat independent care a beneficiat de susținerea AUR și PNȚCD, cu 21%, și Cătălin Drulă, de la USR, cu doar circa 13%.