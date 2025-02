Victor Ponta, dat afară de Marcel Ciolacu din funcţia de consilier. Fostul premier a reacţionat pe Facebook

Victor Ponta a fost demis din funcția de consilier onorific. Decizia îi aparține premierului Marcel Ciolacu, în contextul tensiunilor din PSD, privind candidatura lui Crin Antonescu la prezidențiale.

Ciolacu l-a demis pe Ponta

a fost eliberat, luni, din funcţia de consilier onorific al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu. Ponta susține că motivele sunt „strict politice”.

„Am avut o discuție cu premierul Ciolacu și am înțeles motivele strict politice pentru care a trebuit să ia decizia și știu foarte bine că sistemul actual nu acceptă niciun fel de poziții patriotice și în interesul românilor. Sunt convins și onorat ca, în perioada în care am fost consilier onorific pentru relații economice internaționale, l-am sprijinit în toate proiectele benefice pentru România.

Sunt, de asemenea, convins că politicile economice ale țării noastre trebuie să stimuleze investițiile private și producția națională în interesul nostru suveran – adică să punem România pe primul loc, mai ales în noul context internațional promovat de Administrația Trump. Îi multumesc pentru oportunitate și colaborare! Voi continua să promovez interesele economice ale României din orice poziție publică și privată!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta, declarații în favoarea lui Călin Georgescu

Victor Ponta a scris duminică, 2 ianuarie, pe pagina de Facebook faptul că nu a fost lăsat să vorbească în fața Congresului PSD. De asemenea, Ponta a dat declarații în favoarea candidatului Călin Georgescu.

„În aceste moment, singurul candidat anunțat cu discurs anti-sistem și cu schimbarea radicală e Călin Georgescu. Candidații care spun să păstrăm sistemul, sunt pierzători din start. Eu nu cred că trebuie să fie doar domnul Georgescu pe partea candidaților schimbării și în sensul ăsta am spus că sunt hotărât să mă implic.

Și domnul Georgescu, ca și mine, am fost din sistem. Eu însă, de mai multe ori, am fost dușmanul sistemului, și la alegerile din 2014, atunci când sistemul l-a vrut pe Klaus Iohannis, și după aceea când am fost obligat să plec din funcția de premier, eu și familia avem o mulțime de dosare, am fost dat afară din PSD. N-am cedat. Și acum se va întâmpla același lucru”, a afirmat Victor Ponta, în cadrul unei emisiuni de la .

Mai mult, Victor Ponta a postat un clip video în care vorbește despre Crin Antonescu, spunând că este „un candidat al trecutului, al sistemului, un candidat al nimănui pentru nimic”.

În același timp, Ponta afirmă că doar este dornic de o „schimbare radicală”, iar „ceilalți sunt oamenii sistemului”. De asemenea, a menționat că este hotărât „să intre în luptă”.

„Sunt foarte hotărât să intru în luptă, românii să aibă mai mulţi lideri curajoşi care să propună o schimbare radicală aşa cum aşteaptă ei, nu să lase să se perpetueze sistemul lui Iohannis încă cinci ani cu un preşedinte la fel ca Iohannis”, a mai declarat Ponta, prin intermediul unui clip postat pe Facebook.