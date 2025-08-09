Victor Ponta, despre ieșirea PSD de la guvernare. „Este o ipocrizie și un mod de a mai ține de funcții”

Fostul lider PSD, care la ultimele alegeri prezidențiale a obținut peste 20% din voturile exprimate în primul tur, a criticat actuala conducere a partidului pentru faptul că ar fi acceptat actualul program de guvernare agreat cu liberalii lui Bolojan. Acesta nu crede că PSD va ieși de la guvernare în urma ședinței de luni.

ADVERTISEMENT

Victor Ponta, despre ieșirea PSD-ului de la guvernare

Victor Ponta a declarat că lipsa de respect față de fostul președinte Ion Iliescu arată de cei din USR, este doar o dovadă de ipocrizie. Acesta susține că liderii PSD au acceptat actualul program de guvernare doar pentru funcțiile personale, și de aceea nici nu vor părăsi coaliția.

Fostul lider PSD a susținut că motivul real al consultărilor convocate de Sorin Grindeanu pentru ziua de luni țin de faptul că social-democrații ar urma să piardă mai multe funcții. Acesta a subliniat că actualii lideri PSD nu erau apropiați ai fostului președinte.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că urmau să piardă niște funcții și atunci profită de chestia asta. Nu i-am văzut în ultimii ani plângând după Ion Iliescu, așa brusc s-au îndrăgostit de Ion Iliescu? Este o ipocrizie și un mod de a mai ține de funcții”, a declarat Victor Ponta, la

Acesta a spus că social-democrații nu vor ieși de la guvernare tocmai pentru a-și păstra funcțiile pe care le au acum. „Nu va face nimic PSD pentru că nu poate, pentru că conducerea PSD pentru niște funcții ale lor, private, nu reprezintă interesele PSD. Dacă va veni o altă echipă vor fi speranțe, acum nu este nicio speranță”.

ADVERTISEMENT

Ponta, despre motivul pentru care PSD e la guvernare

În plus, fostul lider pentru a rămâne la guvernare. El a subliniat că măsurile guvernului lovesc direct în electoratul PSD și că social-democrații au acceptat acest lucru doar pentru a avea în continuare Ministerul Transporturilor.

ADVERTISEMENT

„PSD este una, conducerea partidului este, în acel moment, total opusă PSD. Conducerea partidului a vândut voturile din Parlament ale PSD pentru Ministerul Transporturilor, Agriculturii și niște funcții.

ADVERTISEMENT

PSD ca partid nu doar că nu are ce căuta în formula asta de guvernare, dar își face foarte rău pentru că votanții PSD, fie pensionari, oameni de afaceri, sunt foarte loviți de aceste măsuri”, a mai spus Victor Ponta.