„În 2014 aveam 3-0 la pauză, dar am pierdut!”. Victor Ponta, verdict dur despre sondaje

Victor Ponta își aduce aminte că și data trecută când a candidat era mare favorit să-l învingă pe Klaus Iohannis, însă lucrurile au mers foarte prost atunci pentru cel care era lider al Partidului Social Democrat.

Victor Ponta, despre sondajele în care e dat cu 22%

Victor Ponta apare cu 22% în dreptul său într-un sondaj realizat de Sociopolul lui Mirel Palada, un apropiat al mișcării suveraniste. , Victor Ponta are 9%, mult sub Nicușor Dan sau George Simion.

În acest context, și vrea să câștige fiecare bătălie pe rând, pentru a nu mai face greșelile din trecut. ”Palada spune, nu eu. E Simion și e Ponta la peste 20%. Cred că e periculos, să nu fiți Geoană. Cu trei luni înainte de alegeri, Geoană din 33% nu ieșea. Cum vă sună 22 ăsta?”, a întrebat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Sport și politică.

”Eu am pornit de la 3%, 9%, 12%. Nu mă culc pe urechea asta a sondajelor. Am avut 40% în 2013 am pierdut, am fost ca AC Milan cu Liverpool, aveam 3-0 la pauză. Nu vreau să mai fie așa, vreau să fiu eu ăla fără șanse. E suficient, e bine”, a remarcat Victor Ponta.

”Lumea a votat atunci împotriva PSD-istului Victor Ponta”

Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Sport și politică fiind de părere că Victor Ponta a pierdut multe voturi în trecut pentru simplul fapt că făcea parte din PSD și lumea de obicei votează la prezidențiale împotriva PSD.

”Dacă aveți peste 20%. Sunteți activ, lumea a început să aibă simpatie pentru Ponta. Mai e ceva, lumea, sunt mulți care regretă și astăzi că atunci l-au votat pe Iohannis. De atunci a început, au început vremurile rele pentru România. Cu tot respectul pentru instituția prezidențială, nu putem să ne ducem spre haos.

Dar, cum să spun, au fost 10 ani teribil de înfiorători pentru România, Iohannis a dus România de la echipă care cocheta cu cupele europene la liga a 4-a. Sunt convins, cum suntem noi românii, atunci am votat contra lui Ponta, contra PSD-istului Ponta”, a explicat Ivanovici.

