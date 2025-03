Victor Ponta dezvăluie ce a discutat cu Donald Trump. “La 79 de ani e mai în formă decât noi!”

Invitat joi, 20 martie, la ”Sport și Politică”, Victor Ponta a povestit despre experiența sa din SUA de anul trecut, atunci când a fost la reședința lui Donald Trump din Florida. Ce au discutat cei doi.

În decembrie 2024, , resortul exclusivist din Palm Beach, Florida, al lui Donald Trump. Fostul premier a povestit, la ”Sport și Politică”, cum a decurs experiența.

În fieful celui mai puternic om de pe planetă, Ponta a avut ocazia de a discuta câteva momente cu Donald Trump. Cei doi s-au intersectat și pe terenul de golf. ”Am jucat câteva găuri”, spune politicianul român.

Ponta s-a declarat uimit de forma fizică pe care a arătat-o liderul de la Casa Albă la cei 79 de ani pe care îi are. ”Am jucat câteva găuri acolo, ne-am intersectat, după care am stat la masa de lângă. Am vorbit puțin despre România, ce se întâmplă. L-a sunat o doamnă premier din Europa (n.r. premierul Italiei, Georgia Meloni), iar el a zis ‘I am here, with the prime minister of Romania’ (n.r. sunt aici, cu premierul României). Am transpirat așa puțin, m-am gândit că poate întreabă dacă e Marcel (n.r. Ciolacu).

(n.r. întrebarea lui Horia Ivanovici – Ce ați vorbit?) How is Romania, chestiuni destul de superficiale. În primul rând, la 79 de ani a mai în formă decât noi. Nu știu ce-i fac sau.. e puterea asta pe care o are, care e mai tare decât toate viagrele din lume.

Super formă fizică, super formă mentală, telefonul pe masă. Suna, apăsa, punea pe speaker, auzeam și noi. La golf joacă bine, ce să zic, foarte bine pentru vârstă. Oricum, trebuie să spun că joacă cel mai bine. El este cel mai bun. Mă mai întreba cineva: ‘și l-ai bătut pe Trump?’ Doamne ferește, nu, cum să-l bat, el joacă cel mai bine, el câștigă tot”, a spus Ponta, la FANATIK.

Ponta a mai spus că la vizita sa din decembrie din SUA a avut ocazia să vadă cât de mult s-au schimbat cei din anturajul lui Trump față de primul mandat. ”Am avut ocazia prin aceasta, prin acest noroc, golf, sport, să văd cercul din jurul său. I-am văzut total schimbați față de primul mandat.

De data asta criteriul numărul 1 era loialitatea. Să vadă cine e cu ei. Nu dinăștia care, când câștigi vine toată lumea lângă tine. Când pierzi.. El a fost sus, a căzut la pământ, dosar penal, fugiți toți. A fost și chestia aia cu împușcatul. Nu mai avea nimic la ureche.

Cu cât cazi mai de sus cu atât e mai tare durerea la cădere, iar când revii din nou, când îți dă Dumnezeu șansa să mai revii odată.. Nu mai fac greșelile de atunci. Când am fost sus, au fost toți lângă mine, apoi…”, a mai punctat Ponta.

Victor Ponta: ”Nu am plătit niciun leuț pentru vizita la Mar-a-Lago”

Au existat multe voci în spațiul public intern care au spus că Ponta ar fi plătit pentru a se întâlni cu Trump. Fostul premier spune că nu a dat niciun leu pentru a ajunge la Mas-a-Lago. În Florida, sau Jeff Bezos, aflați la reședința lui Trump.

(n.r. Horia Ivanovici: Cât v-a costat să mergeți la Trump?) Zero lei. Nu am bani să-i dau lui Trump. Ca să merg la Mar-a-Lago nu am plătit niciun leu pentru că nu poți să plătești să mergi acolo. Trebuie să mergi cu un membru al clubului care îl cunoaște.

Mi-am plătit drumul, atât. Am zburat cu un zbor de linie. Nu am un milion, că l-aș da. Nu sunt un om sărac. Câți bani să-i dai lui Trump sau lui Elon Musk? A fost și Musk, a fost Bezos acolo, la Mar-a-Lago. Ei erau la masa din mijloc, noi la celelalte mese. Toți de la acea masă aveau bani cât PIB-ul României. Domne, despre ce vorbim? Ce nivel!”, a mai afirmat Victor Ponta.