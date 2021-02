Victor Ponta, dezvăluiri despre condamnarea lui Gică Popescu: „M-am întâlnit cu Traian Băsescu”

Victor Ponta, fostul premier al României, a dezvăluit că a încercat să îl convingă pe Traian Băsescu să îl grațieze pe Gică Popescu. Băsescu era președintele țării atunci când „Baciul” a fost condamnat.

Totul se petrecea în urmă cu 7 ani, dând numele grele din fotbalul românesc erau pedepsite în Dosarul Transferurilor. În frunte cu Popescu, George Copos, Cristi Borcea, Giovani Becali sau Mihai Stoica, „greii” trebuiau să meargă la închisoare.

Președintele Traian Băsescu a refuzat, atunci, cererea lui Victor Ponta de a-l grația pe Gică Popescu, de teama reacției care ar putea apărea în societate.

Victor Ponta, dezvăluiri despre condamnarea lui Gică Popescu

În 2014, fotbalul românesc era zguduit din temelii după ce instanța dicta condamnările din Dosarul Transferurilor. Printre cei condamnați la ani de închisoare se număra și Gică Popescu, fostul căpitan al echipei naționale.

Gică Popescu a fost atunci condamnat la 3 ani, 1 lună și 10 zile de închisoare cu executare, spre stupefacția oamenilor din fotbalul românesc. Șocul a fost cu atât mai mare cu cât „Baciul” era favorit pentru șefia FRF.

Decizia condamnării a venit în data de 4 martie 2014, cu doar o zi înaintea alegerilor pentru președinția celui mai important fotbalistic al țării. Răzvan Burleanu avea să câștige cursa, în cele din urmă.

Fostul premier, Victor Ponta, a dezvăluit că a încercat să îl scape pe Gică Popescu și a discutat cu Traian Băsescu. Președintele nu a vrut, însă, să îl grațieze pe fostul căpitan al echipei naționale.

„După ce s-a întâmplat nenorocirea cu condamnarea lui, m-am dus, am avut o întâlnire cu Traian Băseascu, eram prim-ministru, despre alte subiecte. Şi la final am deschis eu subiectul şi am zis ‘domnule preşedinte, vreau să vă rog ceva, personal de data asta’.

Ştiu că aţi zis că nu graţiaţi, că nu ştiu ce. Eu vă fac propunerea, că aşa spune legea. Trebuie să propună ministrul justiţiei, Guvernul, adică prim-ministrul semnează dacă, Doamne fereşte, e condamnat cineva.

Vă trimit cerere pentru că, totuşi, e Gică Popescu. E românul care a ridicat cupa pentru Barcelona. Şi dumneavoastră ieşiţi şi spuneţi aşa: ‘nenorocitul ăsta de Ponta, şi ticălosul ăsta cu infractorii lui mi-a propus… Dar n-am ce face, dom’ne, o semnez şi gata’.

Îmi iau eu înjurăturile, era 2014, era aia cu lupta anticorupţie, să-i băgăm pe toţi la puşcărie. Mi-a răspun ‘bă, bă, Victore, nu pot, ce zice lumea?!’ Am ieşit de acolo, am vorbit cu un prieten şi i-am zis sun-o pe Elena Udrea. Poate-l convinge Elena.

Să înţeleagă, totuşi, că e vorba de noi. Că Gică Popescu ne reprezintă pe noi! N-a vrut şi cred că toată viaţa lui o să-i stea pe conştiinţă asta”, a declarat Victor Ponta la Digisport.

Condamnări grele în Dosarul Transferurilor

Nu doar Gică Popescu a avut de suferit de pe urma celebrului Dosar al Transferurilor. Nu mai puțin de opt oameni cu nume extrem de importante pentru fotbalul românesc au fost trimise la închisoare.

Oamenii de fotbal au fost acuzați că au apelat la companii off-shore pentru a profita de pe urma transferurilor unor fotbaliști români în străinătate. Ei au declarat sume de transfer mult mai mici decât cele reale și evitau și plata impozitelor.

Prejudiciul total față de stat, din perioada 1999-2005, a fost evaluat de instanța de judecată la 1,5 milioane de dolari. De asemenea, s-a concluzionat că formațiile din Liga 1 au fost și ele păgubite cu peste 10 milioane de dolari.

Lista persoanelor condamnate la închisoare, în Dosarul Transferurilor: