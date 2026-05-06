Sport

Victor Ponta, gest surprinzător în cinstea echipei Steaua 86: „De aceea am stabilit ziua votării Guvernului pe 7 mai”

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la ziua în care Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni, legendele roș-albaștrilor au fost invitate în Parlamentul României. Victor Ponta a fost onorat de prezența acestora
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
06.05.2026 | 21:25
Victor Ponta gest surprinzator in cinstea echipei Steaua 86 De aceea am stabilit ziua votarii Guvernului pe 7 mai
EXCLUSIV FANATIK
Victor Ponta a dezvăluit gestul pe care l-a făcut în cinstea echipei Steaua 86. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

7 mai este o zi istorică pentru fotbalul românesc. În urmă cu 40 de ani, Steaua București reușea cea mai mare performanță a unei echipe din România, după ce o învingea pe FC Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni, în urma loviturilor de departajare, acolo unde regretatul Helmuth Duckadam și-a căpătat supranumele „Eroul de la Sevilla”. Cu ocazia împlinirii a patru decenii de la acel moment, legendele Stelei au fost invitate în Parlament, acolo unde au fost salutate cu respect de Victor Ponta (53 de ani), care s-a declarat stelist convins.

Victor Ponta este stelist convins! Gestul fabulos pe care l-a făcut în cinstea echipei

Victor Ponta, fostul prim-ministru al României, este un stelist convins și încă are în minte momentul în care Steaua București devenea „Regina Europei” după meciul de la Sevilla, unde a trecut de FC Barcelona la penalty-uri. Membrul Camerei Deputaților din Parlamentul României ține și acum minte momentul în care, copil fiind, a mers pe jos până la Otopeni în noaptea de 7 mai.

ADVERTISEMENT

Cu legende precum Victor Pițurcă, Miodrag Belodedici sau Ștefan Iovan prezente în Parlamentul României, Ponta a recunoscut că a mai făcut un gest, despre care puțină lume știe, în cinstea echipei Steaua: „A fost o mare onoare să îi salut! Sunt stelist, român și tocmai de aceea îi consider cu adevărat eroi! Pentru ei am mers pe jos la Otopeni în noaptea de 7 mai 1986! În cinstea lor am stabilit ziua votării Guvernului „Ponta” din 2012 în 7 mai. Atât eu, cât și Crin Antonescu, fiind steliști”, a dezvăluit Victor Ponta pentru FANATIK.

Cine a invitat, de fapt, legendele Stelei în Parlamentul României

Generația Steaua 86 a fost invitată, alături de comandantul Eduard Danilof, în Parlamentul României, iar această idee a pornit de la George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, și Ciprian Paraschiv, fost fotbalist și actual deputat, care a militat pentru modificarea Legii Dragomir. Prezenți în plenul Camerei Deputaților, foștii fotbaliști câștigători de Cupa Campionilor Europeni au fost aplaudați la scenă deschisă, după care au asistat la ședința de zi.

ADVERTISEMENT
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
Digi24.ro
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI

„Acolo sunt valorile, acolo este România. Trebuie ca fiecare să aducem omagiul pentru ceea ce înseamnă valoare. Steaua este ceva neprețuit pentru România! Alături de președintele Comisiei, Ciprian Paraschiv, am inițiat acest demers”,  a declarat George Simion, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut...
Digisport.ro
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Aspectul care arată că Gică Hagi a fost mai bun decât Nicolae Dobrin...
Fanatik
Aspectul care arată că Gică Hagi a fost mai bun decât Nicolae Dobrin și Ilie Balaci: „După asta se judecă în final”
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Corvinul Hunedoara a promovat matematic...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 8 din play-off. Corvinul Hunedoara a promovat matematic în SuperLiga după victoria cu FC Voluntari! Cum arată acum clasamentul
Starul mondial care îl sună regulat pe Zeljko Kopic: „Îmi mulțumește pentru că...
Fanatik
Starul mondial care îl sună regulat pe Zeljko Kopic: „Îmi mulțumește pentru că am fost dur cu el!”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci...
iamsport.ro
Un fost mare fotbalist român i-a încuiat pe Nicu Ceaușescu și Nadia Comăneci în pivnița sa: 'Mi-am dat seama'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!