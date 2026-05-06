Victor Ponta, gest surprinzător în cinstea echipei Steaua 86: „De aceea am stabilit ziua votării Guvernului pe 7 mai”

7 mai este o zi istorică pentru fotbalul românesc. În urmă cu 40 de ani, Steaua București reușea cea mai mare performanță a unei echipe din România, după ce o învingea pe FC Barcelona în finala Cupei Campionilor Europeni, în urma loviturilor de departajare, acolo unde regretatul Helmuth Duckadam și-a căpătat supranumele „Eroul de la Sevilla”. Cu ocazia împlinirii a patru decenii de la acel moment, legendele Stelei au fost invitate în Parlament, acolo unde au fost salutate cu respect de Victor Ponta (53 de ani), care s-a declarat stelist convins.

Victor Ponta este stelist convins! Gestul fabulos pe care l-a făcut în cinstea echipei

Victor Ponta, fostul prim-ministru al României, este un stelist convins și încă are în minte momentul în care Steaua București devenea „Regina Europei” după meciul de la Sevilla, unde a trecut de FC Barcelona la penalty-uri. Membrul Camerei Deputaților din Parlamentul României ține și acum minte momentul în care, copil fiind, a mers pe jos până la Otopeni în noaptea de 7 mai.

Ponta a recunoscut că a mai făcut un gest, despre care puțină lume știe, în cinstea echipei Steaua: „A fost o mare onoare să îi salut! Sunt stelist, român și tocmai de aceea îi consider cu adevărat eroi! Pentru ei am mers pe jos la Otopeni în noaptea de 7 mai 1986! În cinstea lor am stabilit ziua votării Guvernului „Ponta” din 2012 în 7 mai. Atât eu, cât și Crin Antonescu, fiind steliști”, a dezvăluit Victor Ponta pentru FANATIK.

Generația Steaua 86 a fost invitată, alături de comandantul Eduard Danilof, în Parlamentul României, iar președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor, și Ciprian Paraschiv, fost fotbalist și actual deputat, care a militat pentru modificarea Legii Dragomir. Prezenți în plenul Camerei Deputaților, foștii fotbaliști câștigători de Cupa Campionilor Europeni au fost aplaudați la scenă deschisă, după care au asistat la ședința de zi.

„Acolo sunt valorile, acolo este România. Trebuie ca fiecare să aducem omagiul pentru ceea ce înseamnă valoare. Steaua este ceva neprețuit pentru România! Alături de președintele Comisiei, Ciprian Paraschiv, am inițiat acest demers”, a declarat George Simion, pentru FANATIK.