Victor Ponta politizează accidentul în care a fost implicată Monica Macovei. „Toți tac mâlc și se pregătesc să dea vina pe victimă

Fostul premier al României, Victor Ponta, a comentat pe marginea accidentului de circulație în care a fost implicată Monica Macovei, susținând că nimeni nu cere acum condamnarea acesteia la ani buni de pușcărie, așa cum ar fi făcut ea.

Declarațiile lui Victor Ponta

După ce sâmbătă fostul ministru al justiției, Monica Macovei, a fost implicată într-un accident rutier în urma căruia un motociclist a fost rănit grav, fostul premier Victor Ponta a lansat un adevărat atac la adresa susținătorilor acesteia, pe care i-a acuzat de ipocrizie.

„În cazul Monicăi Macovei , mare iubitoare de pușcării, cătușe și scandal contra tuturor – am o întrebare : dacă un alt politician era implicat în așa ceva ( intrat pe contrasens, accidentarea gravă a altei persoane ) în cate minute ieșea Macovei și trupa ei de “reziști” să înfiereze imediat și să ceară zeci de ani de închisoare pentru vinovați? Acum vedeți că toți tac mâlc – și se pregătesc să găsească explicații – chiar să dea vina pe victimă!”, a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta.

Fostul premier a făcut trimitere la un articol din în care sunt citate surse din poliție care afirmă că Monica Macovei a intrat pe contrasens, moment în care ar fi lovit motocicleta care circula regulamentar.

Victor Ponta a continuat declarația sa vorbind și despre lupta împotriva corupției despre care a susținut că a fost doar o armă folosită împotriva adversarilor politici de către „sclavii celor din afară”.

„Vreau doar să le explic celor naivi ( idioții îi las în pace) care au crezut în toate minciunile și declarațiile “macoveiștilor” atâția ani. În România “lupta anticorupție” și discursurile sforăitoare despre “lupta pentru justiție” au fost doar arme prin care adversarii politici să fie înlăturați – și “sclavii” celor din afară să fie promovați și protejați când fac mai rău decât cei pe care îi criticau! Sper sincer ca victima să se însănătoșească – și sper ( deși nu cred) că Monica Macovei va răspunde pentru greșeala sa”, a mai susținut fostul premier.

Macavei a negat că ar fi intrat pe contrasens

Comunicatul pentru producerea accidentului, precizând că a fost întocmit un dosar de cercetare penală.

„Astăzi, în jurul orei 13.05, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 39, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de o femeie, de 63 de ani, și o motocicletă, condusă de un bărbat, de 56 de ani.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a motociclistului”, a fost comunicatul IPJ Constanța.

. Starea acestuia de sănătate este foarte gravă, fiind transportat la Spitalul de Urgență Constanța.

Sâmbătă seară, într-o postare pe pagina ei de Facebook, Monica Macovei a negat că ar fi pierdut controlul mașinii în care se afla, susținând că ea a fost cea lovită de către motociclist.

„Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart.

Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină”, a scris aceasta pe pagina ei de Facebook.