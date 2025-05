Victor Ponta, prima reacție despre candidatul pe care îl susține în turul 2: „Nu vreau să fie președinte cu mâna mea”

în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Fostul premier explică de ce a amânat momentul pentru un anunț oficial în acest sens.

Victor Ponta, despre George Simion: „A ales să îi înjure pe votanții mei. Trebuie să vorbească frumos”

Victor Ponta, candidatul care s-a clasat pe locul patru în primul tur al scrutinului din 8 mai, a vorbit despre cei doi competitori electorali clasați în turul 2 al alegerilor, într-o intervenție la

ADVERTISEMENT

Acesta nu s-a ferit să-i critice pe Nicușor Dan și George Simion. Ba chiar, fostul premier dă de înțeles că nu l-ar mai susține pe Simion în cursa finală pentru Cotroceni, deoarece acesta i-ar fi înjurat votanții.

Victor Ponta susține că „aroganța” liderului AUR l-a pus pe gânduri. „Am două probleme, nu am anunțat nimic după duminică. Nu am înțeles, mă gândeam miercuri să anunț cu cine votez, nu am înțeles de ce marți a ales Simion să îi înjure pe votanții mei, ce ai, domnule, cu ei?

ADVERTISEMENT

Trebuie să vorbească frumos, poate nu îmi place de Ponta, ci de oameni și aș vrea să vorbesc și pentru ei. Și m-am gândit dacă acest gen de aroganță să fie de la rezultat sau cum va fi președinte Simion și nu vreau să fie cu mâna mea”, a declarat Victor Ponta.

Vicepreședintele AUR spune că Simion nu vrea să negocieze

Victor Ponta, cel care în primul tur al prezidențialelor a obținut 13% dintre voturi, fiind ales de peste 1 milion de români, lăsa să se înțeleagă, la începutul acestei săptămâni, că îl va susține pe George Simion în turul 2.

ADVERTISEMENT

Ulterior, . Acesta a declarat că partidul nu vrea să negocieze cu Victor Ponta, fiind „un impostor lipsit de principii”. Câteva zile mai târziu, George Simion, a precizat că nu are nevoie de susținerea fostului premier.