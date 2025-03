Victor Ponta, reacție virulentă în problema finanțării CSA Steaua de la bugetul MApN: „Ministerul trebuie să-și plătească militarii!”. Replică devastatoare pentru Florin Talpan

Victor Ponta s-a arătat în dese rânduri ca fiind un iubitor al sportului, iar în cadrul „Sport și Politică” și-a exprimat părerea vizavi de formațiile , care este finanțată de către MApN, și

Victor Ponta, reacție virulentă în problema finanțării echipei de fotbal Steaua de la bugetul MApN: „Ministerul trebuie să-și plătească militarii!”

Fostul prim-ministru e de părere că Ministerul Apărării ar trebui să-și plătească militarii, ci nu echipa de fotbal profesionistă, care nu are șanse să facă performanță. Victor Ponta consideră că echipele cu tradiție ar trebui să nu fie divizate, ci să coopereze pentru un scop comun.

ADVERTISEMENT

„Țin cu România, țin cu Steaua și țin cu echipele românești. Când le-or veni mintea la cap și vor înțelege că bani destui n-are nici FCSB-ul, nici Steaua, că nu există club departamental unde să dea Ministerul Apărării. Ministerul Apărării trebuie să-și plătească militarii, nu neapărat să plătească o echipă de fotbal. Desigur, poate să țină celelalte sporturi, care nu sunt profesioniste. Fotbalul e o afacere, o afacere cu bani foarte mulți.

Mai sunt câteva lucruri anormale! Am fost foarte fericit să merg cu fetele mele și să văd mari echipe la București. Am fost să văd Manchester United, am fost să văd PAOK, unde stadionul a fost plin. Din păcate, Steaua din divizia B nu are cum să joace cu Manchester United, nu are cum, pentru că nu este acolo.

ADVERTISEMENT

Nu te duce pe stadion să îl vezi pe Gigi Becali, pentru că Gigi Becali, cu bune cu rele, este patron la echipa care s-a calificat în primăvara europeană. Nu a luat campionatul 9 ani, dar acum s-a calificat. Mie mi se pare că războiul acesta românesc.. Am un mare respect pentru marea echipa din Craiova, însă când văd că și acolo s-au despărțit și nu au bani nici de una, nici de alta.. Craiova trebuie să aibă o singură echipă, Steaua trebuie să fie una singură, Dinamo și Rapid la fel”, a declarat Victor Ponta.

„Nu are ce să caute Florin Talpan ca reprezentant al Stelei București”

Victor Ponta a continuat dialogul cu Horia Ivanovici de la „Sport și Politică” și a recunoscut că i se pare bizară poziția lui Florin Talpan în cadrul echipei Steaua București. Ba mai mult, fostul prim-ministru consideră că a făcut de râs instituția pe care o reprezintă .

ADVERTISEMENT

„Nu îmi place războiul acesta, pentru că e absurd! Ca să completez seria de injurii de pe această temă, spun că nu are ce să caute un colonel, domnul Talpan, să reprezinte el Steaua.

ADVERTISEMENT

El este un colonel, ia salariu de la Ministerul Apărării și nu poate să intre și să plângă în direct și să se certe cu Becali. Am așa un mare respect pentru haina militară, dar când ascult un militar care intră în direct și plânge.. Știu foarte bine că a plâns la FANATIK, pentru că îmi amintesc ce față aveați când l-a apucat plânsul.

A fost ceva cumplit pentru armata română, dezonorant! Am întrebat mai mulți miniștri dacă au voie militarii să intre în emisiuni și să se certe cu patronii de club, să plângă.. Nu e în regulă! Ne spune domnul Talpan cât costă Steaua, dar de unde se pricepe el la treaba aceasta? Un club sportiv se evaluează!”, a completat Victor Ponta.