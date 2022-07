Victor Ponta, revoltat după ce i-a fost anulat zborul către Londra: “Nesimţirea, bătaia de joc şi incompetenţa trebuie sancţionate”

Deși situația este cunoscută la nivel european, nimeni nu pare să poată lua măsuri, lucru care-l revoltă pe fostul premier PSD.

Victor Ponta, revoltat pe situația zborurilor anulate

”Cred că și în România trebuie să vina momentul în care să fie sancționate nesimțirea, bătaia de joc la adresa oamenilor și incompetența! Cu bani cât mai mulți – ca să simtă , că altfel nu le pasă ! Deși mii de români o pățesc aproape în fiecare zi – nimeni nu îi ascultă și nu îi bagă în seamă ! La ce mă refer : în această dimineață, la ora 4, am trezit fetele să plecam în vacanța pe care am plătit-o și la care viseaza de 6 luni . Știam că au mereu probleme – așa că am verificat aseară târziu și cursa Wizz de Londra apărea ca plecând la ora 6.30 conform programului . Când am ajuns la aeroport am constatat, alături de alți 200 de români, că a fost anulată cursa – pur și simplu”, și-a început Ponta tirada pe Facebook.

Cu toate acestea, Ponta are înțelegere față de angajații Wizz Air, care ”nu au nicio vină” pentru situația creată.

”Unii oameni merg la lucru – alții în vacanță – pe Wizz îi doare în cot ! Să ne descurcăm . Noi avem la ora 6 dupămiază plecarea de la Londra într-o excursie de 7 zile – și nimeni nu ne așteaptă sau ne dă banii înapoi pentru că Wizz a anulat cursa . Deci nu se pune problema că mergem mâine sau în altă zi. Bieții angajați Wizz nu au nicio vină – și nicio soluție ( îmi pare sincer rău și știu că echipajele Wizz sunt oameni extrem de buni și serioși – fiind obligați să suporte furia oamenilor pt ceva ce nu decid ei )!”, a completat Ponta.

Victor Ponta a anunțat că va acționa în judecată compania, lucru pe care ar trebui să-l facă toți românii păgubiți, care nu își permit, însă, acest lucru.

”În disperare de cauză am reușit să găsim 4 bilete la British airways ( cu 500 de euro un bilet) și sper să ajungem la timp. Bineînțeles că săptămâna viitoare îi voi da în judecată – voi cheltui tot eu bani cu avocați și procese – și voi aștepta ca judecătorii români să îmi dea dreptate și să recuperez banii ( că nervii și supărarea nu)! Scriu acest mesaj pentru că sunt revoltat – și pentru că mii de români pățesc la fel și nu au ce să facă ! Evident că nimeni din Statul Roman nu se gândește să facă ceva în fața unui fenomen !”, a răbufnit politicianul.

Victor Ponta e revoltat de faptul că să remedieze această situație și permite companiilor aeriene să anuleze zboruri, fără motiv, care-i lasă pe oameni în aeroport cu planurile de vacanță distruse.

”Patronii Wizz Air încasează milioane de euro de la cetățenii români – dar nimeni nu îi apăra pe români de aceste necazuri care au devenit o regulă ( când propune cineva să fie taxați suplimentar imediat îi apăra câte un “liberal” ) ! Cred că puțini își permit sau au energie să plăteasca alte bilete , să dea în judecată și să facă publică situația . Așa că înjură și îndură ! Uite că o fac eu – să văd ce se întâmplă!”, a adăugat Ponta.

Potrivit lui Victor Ponta, România TV a publicat , doar la Otopeni, în ultimele 7 zile: Wizz Air au anulat 23 de astfel de curse.

”Înmulțiți cu 200 de pasageri, adăugați alte orașe din România – și vă întrebați ca și mine de ce nimeni nu face nimic? Am înțeles că Dl Iohannis e ocupat să ia un post la NATO și Dl Ciuca să ajute Ucraina – dar totuși???”, a concluzionat Ponta.

Situația zborurilor anulate este extrem de frecventă la nivel european, de vină fiind companiile aeriene care nu fac față cererii. Cu toate acestea, nimeni nu înțelege de ce companiile aeriene scot la vânzare bilete de avion pentru zboruri pe care nu le pot onora.