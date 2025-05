Victor Ponta rupe tăcerea în legătură cu întâlnirea cu Trump Jr: ”De aceea am fost puși pe așteptare cu vizele”

Victor Ponta a fost întrebat, la Testul Puterii, și despre gestul lui Crin Antonescu de a nu da mâna cu el atunci când s-au întâlnit la una dintre dezbateri.

Ponta a spus ce crede despre Crin Antonescu

Fostul premier a afirmat că Antonescu este „obsedat” și că îl atacă doar pentru că a evocat în spațiul public faptul că nu are stofă de șef de stat și pentru că știe că mulți membri PSD vor vota cu Ponta, chiar dacă fac parte dintr-un partid din coaliția de guvernare.

„El vorbește foarte mult și nu face niciodată nimic. Iar eu fac foarte multe. Așa fac și greșeli. Are și el obsesie cu mine. Pentru că știe că PSD-ul o să mă voteze pe mine, în ciuda tuturor presiunilor și că de fapt nu există un singur PSD-ist. Eu n-am întâlnit un singur PSD-ist. Era la dezbatere cu senatorul Zamfir. Dar eu știu ce părere are senatorul Daniel Zamfir despre Crin. Un puturos domnule. Adică vor vota niște PSD-iști cumva din interes. Dar nu există un singur PSD-ist care să vorbească de bine când se termină emisiunea despre el”, a explicat candidatul independent la alegerile prezidențiale.

Victor Ponta rupe tăcerea în legătură cu întâlnirea cu Trump Jr

Ulterior, Ponta a fost pus în fața obligației de a explica rumoarea din spațiul public cauzată de la care nu a participat, spunându-se că a fost la o întâlnire cu Donald Trump Jr, aflat într-o vizită la București.

„Atenție, am fost duminică seară la Sofia, unde a fost primul eveniment găzduit de Donald Trump Jr. și de o mare firmă din Bulgaria, o mare firmă de criptomonede, la care am participat și eu, am pus și o întrebare în care am și spus că, cu toată dragostea pentru vecinii de la sud bulgari, eu vreau ca în România să avem firme de criptomonede, de bitcoin, să dezvoltăm acest sector, care altfel în România este văzută de către bănci și de către ANAF ca ceva foarte rău.

Eu cred că sunt foarte mulți români deștepți, foarte tineri, foarte deștepți care au investit în criptomonede. Plecăm cu banii din România. De ce? Pentru că băncile ne închid conturile, pentru că ANAF-ul zice că ne dă la spălarea banilor și atunci mai bine ne mutăm în Dubai, de exemplu, în Estonia, dacă nu mă înșel, în Polonia și mai nou, în Bulgaria. Deci am fost duminică seară la acest eveniment. Acolo am avut ocazia să vorbesc mai mult cu Don Trump Jr.”, a declarat Ponta.

Adevărul despre suspendarea acordării vizelor americane pentru românii

Prezidențiabilul a spus, în mare, și ce , dar și ce alte întrebări a primit acesta legat de problemele din România. Printre cele relatate se numără inclusiv problema cu suspendarea acordării vizelor americane pentru români.

„A doua zi la București i-a fost adresată o întrebare pe această temă. Care e problema, că ați postat dumneavoastră despre alegerile din România, postează Elon Musk, postează alți, J.D. Vance. Care e de fapt problema între noua administrație Trump și România? Și Donald Trump Jr. a dat un răspuns mult mai direct decât mă așteptam eu. A început prin a spune, știți, eu nu sunt oficial. Eu vă garantez că e foarte important Donald Trump Jr., poate mâna dreaptă chiar a președintelui, dar nu are o poziție oficială.

Dar a zis, eu nu sunt oficial, dar pot să vă spun totuși, și acolo a fost uimirea mea, că America și administrația Trump nu va considera niciodată o țară parteneră dacă nu respectă democrația, alegerile fair elections și freedom of speech. Adică cumva ne-a răspuns la întrebare.

Nu respectați democrația că v-ați anulat alegeri. Fair elections, l-ați interzis pe Georgescu și acum auzim că vreți să faceți puterea, face mișculații, să fure votul. Și trei freedom of speech, adică aveți oameni cărora la șase dimineața le bați jandarmii la ușă, pentru că au postat ceva pe TikTok sau pe Facebook. Asta e imaginea administrației Trump despre România actuală. Ne place sau nu ne place. De aceea am fost puși pe hold, pe așteptare, cu vizele. Că altfel nu e dreaptă decizia. Nu e nicio problemă cu România", a mai explicat candidatul la Testul Puterii.