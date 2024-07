Victor Ponta, sfat pentru Marcel Ciolacu înainte de prezidențiale. ”Eu am greșit în 2014”

Fostul premier s-a declarat convins că, oricare ar fi candidatul PSD la prezidențialele din iarnă, acesta va ajunge în turul doi. Dintre contracandidați, nu îi dă nicio șansa liderului AUR să treacă de primul tur.

Victor Ponta, sfat pentru Marcel Ciolacu înainte de prezidențiale

, candidatul social-democrat se va confrunta, cel mai probabil, cu Nicolae Ciucă, Mircea Geoană sau Elena Lasconi, în turul decisiv al prezidențialelor.

„Poate să fie domnul Ciucă, poate să fie domnul Geoană. Deși fiind independent, are această problemă de infrastructură. Sau poate să fie doamna Lasconi.

Nu cred că intră domnul Simion. Doamna Șoșoacă va lua mai multe voturi decât a luat la europarlamentare. Este mult mai vizibilă, a luat un scor neașteptat.

Eu nu o votez pe doamna Șoșoacă dar de unde va lua voturi? De la Simion, bineînțeles!”, a declarat Victor Ponta pentru .

Liderul Pro România a mai precizat că nu vede posibil nici scenariul în care Klaus Iohannis ar deveni prim-ministru după alegeri. Fostul premier a lansat și o ironie la adresa șefului statului, afirmând că jobul de la Palatul Victoria „este o muncă și Iohannis nu va munci niciodată”.

”Eu am greșit în 2014”

În contextul alegerilor care se apropie, Victor Ponta a mai declarat că PNL ar trebui să fie lăsat să câștige și PSD să se ocupe în continuare de guvernare

„Eu asta aș face în locul domniei sale (în locul lui Marcel Ciolacu n.r.). Nu am făcut în 2014 și rău am făcut. Am greșit! Trebuia să rămân prim-ministru. Dar dacă m-a mâncat undeva să candidez!

Tot așa niște prieteni mi-au spus că trebuie să fiu președinte când eu voiam să fiu prim-ministru. Problema României este guvernarea”, a mai afirmat fostul lider PSD.

Acesta l-a criticat pe Klaus Iohannis spunând că cei 10 de mandat ai actualului președinte nu au dus România în direcția potrivită, iar faptul că a schimbat nouă premieri a afectat țara.

„Am constatat că domnul Iohannis a avut două mandate de frecție la picior de lemn. Nu ne-a folosit la nimic ăștia 10 ani. Nu avem nici România educată, nici România lucrului bine făcut. Sigur, domnia sa a avut o viață bună 10 ani, nouă nu ne-a făcut nici bine, nici rău.

Faptul că am schimbat nouă prim-miniștri de la Ponta până la Ciolacu ne-a făcut rău. Apropo de sănătate, educație, taxe, impozite, firme românești. (…)

Eu cred că cel mai important ar fi ca România să aibă Guvern stabil. Nu e unul mai bun ca Ciolacu, și-a făcut treaba bine ca prim-ministru. Nu poți să zici: să plece Ciolacu! Cine să vină?”, a concluzionat Victor Ponta.