Victor Ponta și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale: ”M-am schimbat mult față de acum 10 ani”

Într-o conferință de presă susținută joi, 6 martie, Victor Ponta și-a anunțat oficial candidatura la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna mai. Fostul premier intră în lupta electorală ca independent.

Victor Ponta și-a lansat programul pentru prezidențiale: ”Mă văd ca un președinte activ şi implicat”

, după eșecul din 2014. Acesta și-a prezentat, joi, programul pentru alegerile prezidențiale din luna mai, intitulat ”România pe primul loc”.

În fața presei, fostul premier şi fost preşedinte al PSD, a spus că s-a ”schimbat mult” faţă de cum era în urmă cu 10 ani. A garantat că în ultimul deceniu a încercat să nu îi dezamăgească pe cei care l-au votat în lupta sa de atunci cu Klaus Iohannis.

”Eu m-am schimbat mult faţă de acum 10 ani şi am din nou curajul şi energia să vin cu un proiect în care cred şi în care mulţi oameni cred”, a spus Ponta, vorbind despre o ”Agendă prezidenţială până în 2030”.

În ceea ce privește motivul care l-a făcut să facă pasul către această intrare în lupta electorală, Ponta spune că a contat mult decizia CCR din decembrie, de a anula alegerile prezidențiale. Fostul deputat PSD promite că va fi un președinte activ și implicat.

”Mă văd ca un preşedinte activ şi implicat care jumătate din zi şi-o va petrece la Palatul Victoria, alături de primul ministru, de membrii Guvernului pentru a pune în practică ceea ce ei au primit ca şi mandat de la poporul român şi ceea ce eu primesc ca mandat de la poporul român.

M-am decis să intru în această bătălie după ce am văzut, în primul rând, anularea alegerilor. A fost un eveniment şocant şi pentru mine şi pentru toţi românii”, a afirmat Victor Ponta, joi.

Ce le promite Victor Ponta românilor

În apariția sa publică de joi, Ponta a primis că prima modificare pe care o va propune Parlamentului va fi aceea ca referendumurile din România să ”devină obligatorii” pentru ca ceea ce decid românii să fie implementat.

Fostul premier a prezentat în aceeași conferință de presă și câteva puncte care fac parte din programul electoral ”România pe primul loc”. Victor Ponta a spus că va propune, printre altele, ”închisoare pe viață pentru traficul de droguri și marea corupție”. Acesta mai are ca obiectiv o independență alimentară a României și ”respect și demnitate pentru militari și polițiști”.

De asemenea, Ponta își mai propune să convingă românii din diaspora să revină în țară. ”Prin proiectul pe care îl lansez, românii din străinătate vor să vină acasă dacă ei vad ca au aici aceleași condiții ca în străinătate. E obligația noului președinte, a noii clase politice, de a spune cum putem să oferim condiții ca cei care își doresc să vină acasă să poată să o facă”.

Victor Ponta a anunțat că nu va mai fi membru PSD

Încă din februarie, , prin care îl anunța că se suspendă din calitatea de membru al PSD. Joi, fostul șef al social-democraților a recunoscut că nu va mai fi membru al formațiunii.

”Eu am avut şi am întotdeauna şi tot respectul, şi toată recunoştinţa şi toată dragostea pentru votanţii PSD, pentru că m-au votat deputat, prim-ministru, preşedinte chiar dacă nu am câştigat şi pentru aceşti votanţi îmi voi face întotdeauna datoria.

Am căutat soluţia cea mai elegantă prin care să nu-i deranjez pe liderii PSD care au înţelegea lor cu PNL-ul, ştiu că e mare presiune din partea PNL să fiu dat afară şi nu mai am calitatea de membru al PSD. Dacă din teamă sau din slugărnicie o să vrea să mă excludă, am mai fost o dată exclus din PSD, pentru că am zis că nu e normal ca PSD să-şi dea jos propriul guvern şi să ajungă la mâna lui Iohannis.

Am avut dreptate atunci, poate am greşit cu omul de atunci, se poate, aşa, când văd zilele astea mă gândesc, dar pe principiu am avut dreptate şi acum am dreptate şi îmi asum absolut orice fel de sancţiune din partea conducerii oricărui partid”, a mai afirmat Victor Ponta.

Fostul lider al PSD a mai spus că săptămâna viitoare va depune oficial candidatura pentru funcția de președinte al țării. Afirmă că a strâns peste 200.000 de semnături.