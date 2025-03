Victor Ponta spune tot adevărul despre construcția noilor arene din București: „De ce să nu joace FCSB în Ghencea? E stadionul tuturor, nu al lui Talpan!”

, iar Victor Ponta a dezvăluit cum s-au construit noile stadioane din București, care au găzduit meciurile din competiția continentală.

Victor Ponta spune tot adevărul despre construcția noilor arene din București

În cadrul „Sport și Politică”, Victor Ponta a dezvăluit că el a semnat actele pentru construcția noilor stadioane din București. Pe timpul când era prim-ministru, Mircea Sandu și Michel Platini au venit în biroul său pentru a discuta despre Campionatul European U21.

ADVERTISEMENT

„Acolo e foarte clar, pentru că am o legătură cu stadionul din Ghencea. Când au venit Mircea Sandu, care este principalul autor al Campionatului European din România, și Michel Platini la mine în birou, eram prim-ministru, m-au întrebat dacă dăm banii.

L-a adus la mine în birou pe Platini și eu am semnat că guvernul României își asumă să repare stadioane, să le facă la alt nivel. Pe lângă Arena Națională au fost Steaua, Rapid și Arcul de Triumf, pe care l-am luat de la rugby, pentru că m-a rugat Alin Petrache. Am vrut să luăm și Dinamo, dar nu am putut să-l luăm din cauza actelor, a fost o problemă.

ADVERTISEMENT

Acele stadioane sunt făcute din banii tuturor, nu doar ai steliștilor sau rapidiștilor. Stadioanele sunt făcute din banii tuturor, a persoanelor din Cluj, din Iași. S-au făcut pentru că a fost un lucru bun pentru România să se organizeze un Campionat European”, a povestit Victor Ponta.

„De ce să nu joace FCSB pe Ghencea? Nu e stadionul lui Florin Talpan!”

Fostul prim-ministru susține că nimeni din interiorul noilor stadioane nu poate opri desfășurarea de evenimente. Victor Ponta l-a „înțepat” pe , iar FCSB poate juca fără probleme acolo.

ADVERTISEMENT

„Să vii să spui tu că nu joacă FCSB, că nu joacă altcineva că e stadionul tău. Nu e stadionul tău, e stadionul nostru, al tuturor. Sigur, dacă are meci Steaua, nu îi dai deoparte pe ei ca să joace altcineva.

ADVERTISEMENT

Nu e rezonabil să spui că e al tău, că e al lui Talpan! Al lui Talpan nu e în niciun caz, Talpan a luat salariu de la stat și nu a dat niciun leu. Apropo de Gigi, el a dat bani! Acum că face bani, bravo lui! De ce să joace FCSB-ul doar pe Arena Națională și să nu joace pe Ghencea? E absolut anormal”, a încheiat Victor Ponta.