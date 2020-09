Victor Ponta: Vor urma patru ani pierduți pentru București. ”Primarul Capitalei va avea o majoritate ostilă în Consiliul General”

Victor Ponta consideră că lucrurile ar putea deveni complicate în București, după alegerile din 27 septembrie.

Liderul Pro România vede multe disensiuni și proiecte blocate în următorii ani, în condițiile în care primarul Capitalei ar putea avea o ”majoritate ostilă în Consiliul General”.

”Eu văd 4 ani pierduți pentru București”, a afirmat Victor Ponta, miercuri seara, la Antena3. În plus, fostul premier face o previziune interesantă pentru alegerile de duminică: ”4 partide vor avea primar la sectoarele din București.”

Victor Ponta nu vede bine Bucureștiul în următorii patru ani

La alegerile locale din 27 septembrie, președintele partidului Pro România nu se așteaptă la rezultate foarte diferite față de 2016. Explicația lui Victor Ponta este legată de faptul că nu a fost campanie din cauza pandemiei și atunci mulți primari își vor păstra locul.

Recent, fostul prim-ministru a lansat un atac la adresa lui Klaus Iohannis, considerând că acesta inaugurează proiecte începute de liderul Pro România.

„Am văzut că domnul Iohannis are o pasiune: inaugurează tot ce am început eu. Şi nu pot să-mi doresc altceva decât ca domnul Iohannis să înceapă şi el ceva, un proiect major, ca să pot să-l inaugurez eu după 2024. Dar, din păcate, cu domnul Iohannis am inaugurat împreună autostrada aceea de la Sibiu la Deva, care după aceea, când s-a prăbuşit, am prăbuşit-o numai eu. S-a reparat, merge toată lumea pe ea.

Mă bucur că am făcut metroul Bucureşti, pentru că domnul Iohannis, probabil, nu mergea cu metroul la Sibiu şi a avut ocazia să vadă şi el cum arată un metrou,” a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta nu l-a ratat nici pe Ludovic Orban. Acesta l-a acuzat pe liderul PNL de împrumuturi exorbitante pentru România, în primele 6 luni din acest an.

”Primul criminal e Orban, care și-a pus 2 miliarde de lei în fondul de rezervă și a cumpărat primari de la PSD de ei. Cred că e foarte nervos, că nu-i iese jocul. Nu moare de grija lui Nicușor, dar el l-a băgat în față, a fost jocul lui personal. Suntem oameni informați, știam că o să apară în campanie lucruri despre Nicușor, știa și Orban.

El se agață să rămână șef la PNL, ca după alegeri să nu îi zică Iohannis că trebuie să plece. El vede o înfrângere la București ca pe un pericol pentru ca el să rămână prim-ministru. Pe primele 6 luni, domnul Orban a împrumutat 50 de miliarde de lei, mai mult decât au împrumutat guvernul Ponta din 2012-2015 și guvernul Cioloș, vreo 40 de miliarde.”, a spus Ponta la România TV.