Victor Rebengiuc, mesaj neașteptat după moartea lui Mitică Popescu: ”Eu sunt ultimul”

Artistul de teatru a transmis un mesaj complet neașteptat după moartea colegului de breaslă care a încetat din viață în urmă cu câteva zile. Vedeta din Pădurea spânzuraților spune că este ultimul din generația sa.

Victor Rebengiuc, declarație surprinzătoare după decesul lui Mitică Popescu. Ce a mărturisit renumitul actor

Victor Rebengiuc nu a trecut cu vederea care a fost condus pe ultimul drum vineri, 6 ianuarie 2022. Celebrul actor și regretatul artist au jucat împreună în Moromeții (1987).

Cu această ocazie vedeta care va împlini 90 de ani pe 10 februarie 2023 a dezvăluit că poporul român îl va pierde și pe el. Premoniția sumbră are legătură cu înaintarea în vârstă, dar și pentru că toți actorii din generația sa au plecat la Ceruri.

„Și eu am primit vestea tristă. Am jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său.

Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu.

Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept…”, a spus Victor Rebengiuc pentru publicația .

Victor Rebengiuc, pe scenă la aproape 90 de ani

Victor Rebengiuc continuă să urce pe scenă la aproape 90 de ani și este foarte activ. Are un stil de viață echilibrat, mai ales după ce a renunțat la fumat după o perioadă de foarte mulți ani. Țigările nu mai fac parte din obiceiurile sale de multă vreme.

Mai mult decât atât, cu o activitate de peste 67 de ani în teatru și film susține că nu a consumat deloc băuturi alcoolice, cariera fiind pe primul plan. Victor Rebengiuc a primit de-a lungul anilor ordinul Naţional Steaua României în grad de cavaler.

De asemenea, din palmaresul artistului face parte și decoraţia Nihil Sine Deo primită din partea regelui Mihai I. Ultimul rol jucat de vedetă este cel din spectacolul Tatăl de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, de pe scena Teatrului Bulandra din Capitală.