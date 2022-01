Victor Slav, anunț neașteptat înainte de finala Bravo, ai stil: ”E prima dată când se întâmplă, patru fete au abandonat”

Victor Slav face parte din sezonul ”Bravo, ai stil! Celebrities” ce se află pe final. Vedeta este coprezentator în emisiunea de modă de la Kanal D, din cadrul căreia a făcut acum dezvăluiri care au luat pe toată lumea prin surprindere.

Victor Slav, despre sezonul 7 ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Invitat în emisiunea online prezentată de Irisha, fostă concurentă ”Bravo, ai stil!”, Victor Slav a vorbit de ceea ce s-a întâmplat sezonul acesta în platoul emisiunii, dar și despre ceea ce urmează. Având în vedere că finala sezonului se aproapie, ediția în care se va afla cine este marea câștigătoare, dintre Adina Halas, Amna, o, Raluca Dumitru, Ruxi şi Viviana Sposub, având loc

Victor Slav i-a dezvăluit Irishei că este pentru prima dată în istoria emisiunii de modă când patru concurente abandonează lupta care le-ar fi putut aduce premiul de 20.000 de euro.

”E prima dată la ”Bravo, ai stil!” când se întâmplă așa ceva. Patru fete au abandonat pe motiv de boală. E diferit, e prima dată, pandemia își pune amprenta. Din punctul ăsta de vedere este diferit, la toate sezoanele a fost formula de bază și fetele au ieșit pe parcurs”, a spus Victor Slav la .

”Cel mai important e publicul”

Chiar dacă problemele de sănătate sau steluțele adunate de la juriu le-au scos pe fete din concurs, Victor Slav este de părere că cei mai importanți pentru parcursul concurentelor în emisiune sunt telespectatorii.

Fostul soț al Biancăi Drăgușanu spune că toate concurentele ajung la mâna publicului și doar prin votul obținut se pot apropia și mai mult de marea finală și de titlul de ”cea mai stilată femeie”.

”Cei de acasă sunt importanți, ei dau câstigătoarea. Cel mai important e publicul și cea care va avea imunitate tot la mâna publicului ajunge. De obicei în marea finală se votează masiv”, a mai adăugat prezentatorul de la Kanal D.

Telespectatorii fac acuzații

Chiar dacă ei decid cine pleacă acasă cu premiul cel mare, Victor Slav spune că nu de puține ori s-a întâmplat ca telespectatorii să îi acuze, pe el, pe jurați și pe întreaga echipă, că sunt părtinitori cu anumite concurente.

În replică, prezentatorul spune că, de fapt, empatia de care dă dovadă un fan îi transformă părerea în subiectivism, ceea ce nu se întâmplă în cazul juraților, puși în ”funcție” pentru studiile în domeniu pe care le au, în urma cărora oferă concurentelor păreri pertinente.

”Există comentarii în mediul online, mulți zic că suntem părtinitori. A existat asta și în celelalte sezoane și e firesc. Omul de acasă stă și se uită la televizor și empatizează cu o concurentă. Eu le spun să se gândească la faptul ca empatia e normală, dar suntem totuși la o emisiune de stil. Este un titlu foarte greoi, vine cu mare greutate. Jurații nu sunt acolo doar ca să avem un juriu, ei au cunoșținte, ce spun ei e foarte pertinent. Ei punctează de fiecare dată ce nu e ok. Dar un om de acasă, care are o empatie, are impresia că ei sunt nedrepți cu acea concurentă. Dacă îți place cineva, devii subiectiv”, a adăugat vedeta.

”Am încercat să fiu o barieră între jurați și telespectatori”

În ceea ce privește rolul pe care-l are în emisiune, Victor Slav spune că a încercat mereu, ediție de ediție, să judece ținutele concurentelor după propriile plăceri sau neplăceri, astfel încât să nu asculte ceea ce spun jurații. Vedeta și-a dorit mereu să fie ca o barieră între jurați și oamenii din fața micului ecran.

”Eu le-am spus de la început că sunt acolo să ajut. Am încercat să fiu o barieră între jurați și telespectatori. Am încercat să văd obiectiv, realist. Chiar la emisiunea pe care am încheiat-o mai devreme am încercat să nu îi mai ascult pe ei, să nu fiu influențat și să mă uit la cele cinci concurente și să dau din instinct celei care mi-a atras atenția”, a concluzionat Victor Slav.