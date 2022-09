Victor Slav i-a serbat ziua de naștere fiicei lui. Gestul emoționant făcut de Sofia 

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav, a împlinit în aceste zile 6 ani. Cea mică a avut parte de o petrecere acasă la ambii părinți.

Victor Slav, petrecere pentru fiica lui, Sofia. Ce surpriză i-a făcut celei mici

Victor Slav i-a pregătit fetiței sale un cadou pe care aceasta și-l dorea de multă vreme: să-și revadă o bună prietenă. Reîntâlnirea dintre copile a fost una savuroasă, iar Sofia a făcut un gest emoționant față de tatăl ei.

”Când am fost să o iau să sărbătorim, știa că asta urma să și facem și era foarte curioasă să afle unde mergem.

Ea își dorea foarte mult să se întâlnească cu prima ei prietenă, pe care o știe de când s-au născut și cu care are amintiri încă de când aveau doi ani și jumătate.

Nu s-au mai văzut de un an. Diferența de vârstă între ele este doar de o săptămână, Sofia fiind mai mare. Am știut că își dorește foarte tare să o reîntâlnească și am făcut în așa fel încât să o iau cu noi și pe prietena ei, să își serbeze ziua împreună”, a spus Victor Slav pentru

Totodată, fostul prezentator de la Kanal D i-a mai pregătit fiicei lui un tort și jucăriile pe care și le-a dorit. Pentru sursa menționată, el a dezvăluit cum Sofia i-a pupat mâna la un moment dat.

” (…) Îmi vine în minte însă un moment minunat. Eram doar noi, mi-a luat mâna și a pupat-o și mi-a spus „Te iubesc, tati!” Nu pot descrie tot ce am simțit în acel moment, am fost în culmea fericirii și voi purta în suflet acest moment toată viața, alături de toate celelalte”, a mai precizat Victor Slav.

Bianca Drăgușanu a stârnit controverse la petrecerea de zi de naștere a fiicei ei

Bianca Drăgușanu, de altfel, i-a pregătit fiicei sale, o petrecere de lux, la o vilă din Snagov, cu peste 60 de invitați, decoruri speciale și meniuri alese. Totodată, Sofia și mama ei s-au îmbrăcat în rochii roz, ca de prințesă.

