Victor Slav, mărturisiri de excepție. Cine este femeia care îi este alături de un an și patru luni

Invitat în platoul unei emisiuni TV, Victor Slav a vorbit despre frumoasa relația pe care o are cu fiica sa, Sofia, dar și despre actuala sa iubită, care îi este alături de un an și patru luni.

Victor Slav este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori TV din țara noastră, dar și unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz-ul românesc. Acesta este, cu toate acestea, un bărbat familist și este dedicat în întregime fiicei lui, Sofia.

La câțiva ani de la divorțul de Bianca Drăgușanu, Victor Slav are deja o relație de peste un an, însă, fiind o fire foarte discretă, este rezervat în ceea ce privește declarațiile despre actuala lui iubită.

Victor Slav, mărturisiri de excepție despre Sofia și despre actuala sa iubită

Victor Slav a fost invitat în emisiunea “Vorbește lumea”, difuzată pe PRO TV și a dezbătut diverse subiecte alături de Adela Popescu și de Cove. Prezentatorul TV a vorbit despre relația pe care o are cu fiica sa, dar și despre actuala sa iubită.

Victor Slav are o relația frumoasa și specială cu micuța Sofia, dovadă fiind postările acestuia de pe rețelele de socializare. Cei doi socializează foarte mult și profită din plin de timpul petrecut împreună, iar fiica prezentatorului TV este foarte apropiată de tatăl ei. Sofia este implicată în diverse activități extrașcolare, semn că părinții săi acordă multă atenție educației sale.

,,Fiica mea face foarte bine, grădinițele sunt închise acum, dar face foarte multe alte cursuri, anumite clase de muzică, dans, engleză, dezvoltare personală. Atunci când stă la mine, activitățile sunt legate de joacă. Trebuie să ne jucăm non-stop, iar tati se pune la mintea ei. (…) Dacă până să apară ea aveam alte priorități, acum Sofia este pe primul loc”, a declarat Victor la “Vorbește lumea”

De asemenea, deși are doar patru ani, Sofia dă dovadă de foarte multă maturitate și înțelege foarte bine situația părinților săi. Deși aceștia sunt despărțiți, micuța Sofia nu simte lipsa niciunuia dintre cei doi părinți, de vreme ce Victor și Bianca știu cum să își gestioneze timpul pentru a-i acorda acesteia atenția de care are nevoie.

,,Sofia gestionează treaba asta foarte bine, deocamdată. Sunt sigur că la un moment dat vor începe întrebările. Ea știe că are o familie mare, că stă și la mine, și la mami, că are jucării peste tot”.

Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au căsătorit în septembrie 2013, dar, pe 10 martie 2014, cei doi au divorțat. Ulterior, aceștia s-au împăcat, iar blondina a născut-o pe Sofia. Cu toate acestea, existența unui copil nu le-a salvat relația, iar, în anul 2018, cele două vedete s-au separat definitiv.

În timp ce viața amoroasă a Biancăi a fost în continuare una tumultoasă, blondina căsătorindu-se cu Alex Bodi, de care a divorțat mai apoi, Victor Slav a rămas discret în privința vieții personale. Cu toate acestea, prezentatorul TV a fost surprins de mai multe ori la brațul unei frumoase blonde, semn că a dat uitării căsnicia cu Bianca. Acesta a mărturisit că este într-o relație de un an și patru luni, însă, iubita lui actuală nu este o persoană publică.

,,Sunt într-o nouă relație de un an și patru luni. Perioada asta de pandemie ni s-a părut ciudată, ne-am adaptat însă. Se pare că din primăvară lucrurile vor începe să se așeze pe un făgaș normal. Nu sunt genul de persoană care să își etalez totul pe tavă. Se știe că am avut două mari relații (n.r. cu Anda Adam și cu Bianca), pentru că au fost persoane publice și nu am putut evita. Dar am și eu 40 de ani, am avut, am avut relații”, a spus Victor la PRO TV.