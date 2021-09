Victor Socaciu a fost externat! Ce spune artistul despre problemele sale de sănătate: ”Cu toată dragostea”

Problemele renale pe care le are cântărețul de folk par să fi fost cauza unei perioade de câteva zile în care Victor Socaciu a fost internat în spital, medicii reușind, din fericire, să îl pună pe picioare.

Victor Socaciu a fost externat

Conform informațiilor difuzate, Victor Socaciu ar fi avut probleme renale din cauza unor tratamente care ar fi interferat cu cel pe care îl urmează după ce transplantul de rinichi pe care l-a suportat cu ani buni în urmă.

Din fericire, intervenția medicilor se pare că a fost una cât se poate de bună, iar starea de sănăate a cântărețului de folk este una cât se poate de bună, ba chiar, susține el, va participa la festivalurile la care a fost invitat.

Mai mult decât atât, că este îngrijorată de situația artistului, problemele lui de sănătate fiind unele cât se poate de serioase.

”Nu am ținut legătura cu Victor în anii ăștia, că am avut peripeții în despărțirea noastră, dar îmi pare rău pentru el. Eu am fost alături de el când a avut dializa și, după aceea, transplantul. Îi cunosc problemele și îmi pare rău că nu a reușit să aibă grijă de el și să nu-i revină”, a declarat Marina Almășan, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Victor Socaciu, invitat la Festivalul de muzică de la Alba Iulia

Probabil cel mai apropiat prieten al lui cântărețul Vasile Șeicaru a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că este surprins de situația colegului său de scenă.

“Nu am auzit să fie bolnav. Știu că avea niște probleme, dar să fie în stare gravă?! Trebuia să mergem împreună la un festival la Alba Iulia! Repet, nu știu care este starea lui, dar nu am auzit să fie ceva grav. Sper că nu e așa”, ne-a spus Vasile Șeicaru, bun prieten al lui Victor Socaciu.

Ce spune Victor Socaciu despre problemele sale de sănătate

Victor Socaciu a decis să vorbească, totuși, despre problemele sale de sănătate și, fără să nege că ar fi fost internat, a dezvăluit că, serile trecute, se afla acasă și urmărea cu interes știrile despre starea lui.

”În urmă cu 12 ani am traversat o perioadă dificilă privind propria-mi sănătate. De la acel moment și până astăzi , acest subiect a fost interpretat și întors pe toate părțile”, spune Victor Socaciu despre problemele pe care le-a avut.

Mai mult, a precizat artistul, este decis să încerce să vorbească mai des despre momentele prin care trece și să dezvăluie fanilor săi prin ceea ce trece. „Am hotărât să mă apăr comunicând mai des cu dumneavoastră, cu cei care ați fost mereu cu gândul bun alături de mine. Cu toată dragostea, vă îmbrățișez și vă mulțumesc pentru gândurile bune!”, a mai precizat Victor Socaciu.

E adevărat, acum două săptămâni, tot el povestea, pe conturile sale de socializare, că a avut niște probleme medicale care au nevoie de recuperare, dar preciza că luna aceaasta va reuși să ajungă la festivalurile de muzică la care a fost invitat.

”Dragi prieteni, din păcate în ultima perioadă am avut câteva probleme de sănătate. Mă bucur să vă spun că acum sunt bine, dar încă în convalescență. Ca urmare nu voi putea participa la evenimentul de sâmbătă, 28 august, la Brașov Folk Fest. Vă îmbrățișez cu drag și vă asigur că ne vom revedea în septembrie! România cântă!”, spunea Victor Socaciu despre problemele sale de sănătate, după externare.