Deși au divorțat cu scandal, Marina Almășan face dezvăluiri sincere despre Victor Socaciu: ”L-am iubit foarte mult”

Relația dintre Marina Almășan și Victor Socaciu a fost una în care, așa cum recunoaște chiar și realizatoarea de la TVR, în care dragostea lor s-a consumat intens, iar cei 16 ani petrecuți împreună au fost minunați.

Marina Almășan, dezvăluiri sincere despre Victor Socaciu

Marina Almășan a vorbit despre , la ani buni de la divorțul celor doi din 2012, o despărțire în care nu au lipsit acuzațiile reciproce de infidelitate, prezentatoarea de la TVR susținând că cea care a fost ”cealaltă femeie” era chiar impresara artistului, cea de-a patra soție a acestuia, Brândușa Simion.

Cu toate acestea, povestea Marina Almășan, înainte de divorțul de Victor Socaciu a luptat ca o leoaică pentru relația pe care o avea cu regretatul artist folk, încercând să o convingă pe amanta acestuia de atunci, devenită ulterior soție, să renunțe la relație.

„Cu actuala lui soție, această femeie care era impresara lui, am avut o convorbire telefonică atunci când am aflat de existența ei. El nega că ar fi avut o altă relație decât profesională. Am rugat-o să-l lase, că Victor are o familie, o soție care-l iubește, să-și vadă de familia ei și să întrerupă relația. Mi-a râs în nas.

Am încercat și să dau de soțul ei. El mi-a spus neputincios că nu are ce să-i facă. Mi-am dat seama că e o bătălie pe care nu o pot câștiga. Am lăsat timpul să treacă. Soțul meu a dat de înțeles că se întoarce acasă. Dar am aflat apoi că a mers în paralel”, spunea Marina Almășan cu ceva timp în urmă.

Marina Almășan și Victor Socaciu, o poveste de iubire aprigă

Marina Almășan a recunoscut, pentru Antena Stars, că relația pe care a avut-o cu Victor Socaciu a fost una cât se poate de intensă și că divorțul lor a fost o experiență traumatizantă.

„Eu mărturisesc că am vorbit foarte mult, practic atunci când m-am despărțit, pentru mine a fost o despărțire foarte dureroasă, n-am vrut să accept că s-a terminat o relație la care țineam foarte mult și credeam foarte mult.

Eu l-am iubit foarte mult, am primit foarte greu toată apariția unei alte persoane. De atunci eu l-am pedepsit în sinea mea și am zis că nu vreau să mai vorbesc cu el”, a spus Marina Almășan, citată de .

Cu toate acestea, mai recunoaște Marina Almășan, decesul lui Victor Socaciu a îndurerat-o cu atât mai mult cu cât fiul ei și al artistului, Victoraș, suferă enorm. ”Din păcate, mult mai lovită e familia sa actuală și, bineînțeles, nu pot să nu mă gândesc ce e în sufletul fiului meu care și-a pierdut părintele, până la urmă, dincolo de toată furtuna care a fost în ultimii ani dintre noi.

Fiul meu m-a sunat înainte de a fi apărut știrea pe televiziune, m-a luat prin surprindere și mi-a zis că tatăl lui nu mai este, am fost șocată să aud, deși știam de problemele de sănătate ale lui Victor, eram la curent cu ultimele întâmplări nefericite din viața lui din punctul de vedere al sănătății, l-am simțit emoționat pe fiul meu și mi-am dat seama ce înseamnă pentru un om să-și piardă o parte din rădăcini”, a mai explicat Marina Almășan pentru sursa citată.

Victor Socaciu și Marina Almășan, relație cu năbădăi

După ce, Marina Almășan și Victor Socaciu s-au cunoscut, în perioada comunistă, pe când artistul cânta pe litoralul românesc, cei doi s-au reîntâlnit 10 ani mai târziu. În 1996, între ei, s-a aprins o dragoste care nu a mai ținut cont de nimic.

Căsătoriți amândoi la acea vreme cu alte persoane, Victor Socaciu și Marina Almășan au divorțat pentru a-și oficializa relația și, împreună au avut și un copil, pe Victoraș, ajuns acum la 23 de ani.

Divorțul lor, petrecut în 2012, a adus, reciproc, acuzații de infidelitate, Victor Socaciu fiind acuzat de Marina Almășan că ar fi avut o relație cu impresara lui, iar artistul susținea că prezentatoarea TV se iubea deja cu un milionar controversat din Banat, Georgică Cornu.

Din păcate, pe 2 decembrie 2021, a treia zi de Crăciun, Victor Socaciu, ajuns la 68 de ani, s-a stins din viață în urma luptei sale cu boala, , problemele sale de sănătate fiind mai vechi.